Hà Nội: Trong vòng 24 giờ lực lượng chức năng kiểm soát gần 19.000 lượt phương tiện, tước 19 bằng giấy phép lái xe vi phạm

Trong 24 giờ qua, tại các chốt kiểm soát lực lượng Công an TP.Hà Nội đã tăng cường kiểm soát các phương tiện ra vào. Điều đáng chú ý ở đây chính là có 26 trường hợp vi phạm giao thông và có 19 bằng giấy phép lái xe đã bị tước.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, ngày 12/10, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an Thành phố báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid (từ 11 giờ ngày 11/10/2021 đến 11 giờ ngày 12/10/2021) trên địa bàn Thành phố như sau:

Các lực lượng Công an TP Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát ra vào thành phố. Kết quả đã kiểm soát 18.876 lượt phương tiện (110 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 26.440 lượt người qua chốt; yêu cầu 1.794 lượt phương tiện quay đầu (trong đó, 1.228 lượt phương tiện không vào Thành phố, 566 lượt phương tiện không ra ngoài Thành phố).

Trong 24 giờ qua, tại các chốt kiểm soát phòng dịch ra vào Thủ đô, các lực lượng kiểm soát 18.876 lượt phương tiện và đã tước 19 bằng giấy phép lái xe. Ảnh: Internet

Trong thời gian từ 12 giờ ngày 11/10/2021 đến 6 giờ ngày 12/10/2021, Công an TP triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm soát y tế, giám sát và dẫn 7 đoàn (243 người) đi xe mô tô từ các tỉnh, thành phía nam về các tỉnh phía bắc qua địa bàn thành phố Hà Nội.

Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19: Các lực lượng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 đối với 13 trường hợp (không đeo khẩu trang nơi công cộng: 12 trường hợp; kinh doanh không thực hiện biện pháp giãn cách theo quy định: 1 cơ sở).

TP.HCM mở tour du lịch Củ Chi - núi Bà Đen từ ngày 16/10 theo hình thức khép kín UBND TP.HCM cùng Sở Du lịch TP đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để tổ chức, kết nối lại tour du lịch Địa đạo Củ Chi kết hợp núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh).

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