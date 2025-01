Hà Nội rét kỷ lục có nơi xuống 7,3 độ C, học sinh có được nghỉ học?

Đây là đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.

Theo thông tin từ Vietnam+, bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng nay của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội lúc 6 giờ sáng nay chỉ 7,3 độ C. Tuy nhiên, cũng theo bản tin dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng, nhiệt độ này chỉ duy trì đến khoảng 7 giờ sáng, sau đó trời sẽ ấm dần lên vì có nắng. Nhiệt độ buổi trưa ở Thủ đô Hà Nội có thể lên đến khoảng 21-23 độ C, chênh lệch rất lớn so với buổi sáng. Như vậy, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học hôm nay do trời rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, do nhiệt độ chỉ xuống dưới 10 độ C lúc đầu giờ sáng nên hầu hết các trường đều không thông báo cho học sinh nghỉ học.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn theo thông tin từ VTC News dự báo thời tiết từ đêm 14/1 đến ngày 22/1, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Khoảng 20/1, khu vực này rét về đêm và sáng.

Trung Trung Bộ từ khoảng 15-16/1 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa giảm dần. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến 10/2, không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh hơn, tập trung vào nửa đầu của thời kỳ dự báo và khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong thời kỳ này xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-ret-ky-luc-co-noi-xuong-73-o-c-hoc-sinh-co-uoc-nghi-hoc-717493.html