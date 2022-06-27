Hà Nam: Cháy cửa hàng tạp hóa khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương

Xã hội 27/06/2022 20:26

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã có mặt để giải cứu các nạn nhân và dập lửa. Vụ cháy khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, vào ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hóa khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 09h00 ngày 27/6/2022, tại cửa hàng tạp hóa Phương Mai của anh Lê Văn Phương (SN 1973) trú tại số nhà 150 đường Nguyễn Văn Trỗi, Tổ 3, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, xảy ra vụ cháy tại tầng 3, tầng 4, tầng 5.

Hà Nam: Cháy cửa hàng tạp hóa khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Dân Trí

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh điều 7 xe chữa cháy các loại và trên 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo UBND TP Phủ Lý đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Do đám cháy bùng lên dữ dội nên công tác triển khai cứu người gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều người dân cũng tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm cách cứu những người gặp nạn trong đám cháy.

Hà Nam: Cháy cửa hàng tạp hóa khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương - Ảnh 2
Cả 3 người được xe nâng đưa xuống dưới an toàn - Ảnh: Báo Dân Trí

Phía sau ngôi nhà bốc cháy to, phía trước có người mắc kẹt nên cơ quan chức năng đã điều nhiều xe chuyên dụng vừa làm công tác chữa cháy, vừa làm công tác cứu hộ; đồng thời huy động thêm một xe thang nâng bên ngoài để đưa người lên trên tầng 4 cứu người gặp nạn. Trong số 5 nạn nhân, có một người bị bỏng nặng, 3 trẻ nhỏ bị mắc kẹt trên tầng 4 và một nhân viên giao nước kẹt trong thang máy của ngôi nhà.

Ngoài lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng khác như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động… đều được điều động đến nơi xảy ra cháy để làm nhiệm vụ.

Hà Nam: Cháy cửa hàng tạp hóa khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương - Ảnh 3Hà Nam: Cháy cửa hàng tạp hóa khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương - Ảnh 4
Lực lượng chức năng giải cứu người dân khỏi đám cháy - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân trí, đến khoảng 11h00 cùng ngày, đã đưa được 5 người thoát ra khỏi đám cháy (trong đó, có 3 người an toàn). Anh N.V.H, sinh năm 2000, quê Bắc Kạn, đang tạm trú tại Minh Khai, TP Phủ Lý, là nhân viên giao nước, bị ngất do ngạt khí và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến 12h00 cùng ngày thì tử vong.

Đến 11h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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