Hà Nam: Bé gái sơ sinh bụ bẫm bị bỏ trước cổng chùa, kèm mẩu giấy của mẹ: 'Nhờ nhà chùa nuôi giúp'

Trụ trì thôn Vũ Xã, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đã phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi, nặng 3,5kg bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, ngày 6/12, ông Đinh Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, khoảng 18h30 ngày 5/12 tại cổng Chùa thôn Vũ Xá, xã Tiêu Động do bà Lê Thị Thược pháp danh Thích Đàm Định trụ trì, đã phát hiện một cháu bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Được biết, bé gái khoảng 5 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3,5 kg. Cháu bé được mặc bộ quần áo sơ sinh, đặt trong thùng bìa cát tông (nhãn hùng mác Công ty bánh kẹo Tràng An), trong thùng có một tờ giấy ghi dòng chữ “Do hoàn cảnh con không nuôi được, tôi nhờ nhà chùa nuôi giúp”.

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Tại cổ chân trái của cháu bé có gắn mã thẻ sơ sinh, tên mẹ “Lê.T. Hoa” tên con là “Lê Thị Hồng”, sinh ngày 30/11/2021. Tài sản kèm theo là 1 túi quần áo và đồ sơ sinh, ngoài ra không có giấy tờ, đồ vật hay tiền mặt nào khác.

Ông Hải cho biết thêm, hiện nay, UBND xã Tiêu Động đã giao cho bà Lê Thị Thược pháp danh Thích Đàm Định trụ trì tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé. UBND xã Tiêu Động thông báo "Ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé khoảng 5 ngày tuổi ở cổng chùa" thì đến liên hệ với UBND xã Tiêu Động huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để làm thủ tục nhận lại con.

Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, đến hết ngày 13/12/2021, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND xã Tiêu Động sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục tiếp theo liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: Bé gái sơ sinh bụ bẫm bị bỏ rơi ven đường trong đêm Được biết, hiện đã có một số gia đình trong vùng bày tỏ nguyện vọng được nhận bé gái làm con nuôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-nam-be-gai-so-sinh-bu-bam-bi-bo-truoc-cong-chua-kem-mau-giay-cua-me-nho-nha-chua-nuoi-giup-440204.html