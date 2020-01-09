Giám đốc 50 tuổi bị tố tung clip nóng của người tình lên mạng vì níu kéo bất thành

Theo nội dung đơn tố cáo, chị H. có quan hệ tình cảm với ông T. (50 tuổi, ngụ tại Hàm Thuận Nam). Người này là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh nhôm trên địa bàn và đã có vợ con.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết ( Bình Thuận ) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị H. (29 tuổi, ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết)) về việc bị hành hung, tung clip nóng lên mạng và đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Tối 5/11, chị H. chở con đi trên đường thì bị ông T. dùng vật nhọn đâm vào vai. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương dài 2 cm.

Đến tháng 6/2019, chị H. chủ động chia tay. Tuy nhiên ông T. không đồng ý. Để níu kéo tình cảm, ông T. đe dọa sẽ hành hung và tung những clip nhạy cảm của chị H. lên mạng xã hội.

Chị H. tố người tình cũ tung clip nóng của chị lên mạng xã hội vì níu kéo tình cảm không được - Ảnh: Zing

Đến ngày 17/11, nhiều clip nhạy cảm của chị H. xuất hiện trên mạng xã hội. Người thân, bạn bè của chị cũng nhận được những clip này.

Chị H. cho biết những đoạn clip này được quay trong thời gian chị và ông T. quen nhau. Một số clip được chị đồng ý cho ghi lại nhằm làm kỷ niệm, còn đa số là do ông T. quay lén. Vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ dọa tung clip nóng để cưỡng dâm, tống tiền. Theo điều tra, cuối năm 2017, Dương Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại Hà Nội) và chị N.T.H. (26 tuổi) quen biết nhau qua một nhóm phượt trên Facebook.

Biết chị H. kinh doanh rượu thuốc và đang khó khăn về kinh tế, Tuấn hứa sẽ giới thiệu cho chị chỗ lấy được nguyên liệu tốt, giá rẻ để ngâm rượu. Đổi lại chị H. phải cho Tuấn quan hệ tình dục.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị H. chấp nhận điều kiện của Tuấn. Sau đó chị đưa cho Tuấn 1 triệu đồng để mua nguyên liệu ngâm rượu nhưng Tuấn không mua. Từ đó chị H. cắt đứt liên lạc với Tuấn.

Đến tháng 2/2019, Tuấn sử dụng tài khoản Zalo liên lạc lại với chị H. và cho biết đang giữ nhiều ảnh nóng của chị. Nếu chị H. không đồng ý quan hệ tình dục, Tuấn sẽ đăng toàn bộ ảnh nhạy cảm của chị lên mạng xã hội. Do lo sợ nên chị H. đã đồng ý.

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục nhắn tin đe dọa ép chị H. chuyển tiền. Không thể tiếp tục chịu đựng, chị H. đã trình báo cơ quan công an. Dương Văn Tuấn bị bắt giữ về tội Cưỡng dâm và Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.