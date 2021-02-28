Gia Lai: Phát hiện ô tô lạ đậu trước nhà, giám đốc dùng gạch đập phá gây thiệt hại nặng

Thấy ô tô lạ đậu trước nhà, chắn lối ra vào, ông Khoa bức xúc dùng gạch đập phá xe, gây thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Ngày 28/2, Công an phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý việc ông Bùi Anh Khoa, (trú số nhà 74, đường Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đập phá xe người khác gây thiệt hại nặng. Được biết, ông Khoa đang là Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư, xây dựng huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, trưa 27/2, ông Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1964, trú số nhà 66, đường Trường Chinh) tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu và mời nhiều người tới dự. Do khách đông nên ông Thanh đã lái ô tô của khách đến đậu bên lề đường Trường Chinh, trước cửa nhà ông Khoa. Trước khi đậu xe tại đây, ông Thanh cho biết người thân đã đến nhà xin phép và được vợ ông Khoa đồng ý.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Khoa về nhà thấy ô tô lạ đậu trước cửa, không đưa xe của mình vào được nên tức giận dùng gạch đập phá khiến ô tô bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Xe ô tô bị hư hỏng nhiều chỗ - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi phát hiện sự việc, ông Thanh đã báo Công an phường Phù Đổng tới lập biên bản, mời các bên liên quan tới giải quyết vụ việc.

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