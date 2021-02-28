Kinh hãi cảnh người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử, chới với giữa dòng nước rồi mất tích

Xã hội 28/02/2021 17:02

Ngay khi phát hiện có người nhảy sông tự tử, người dân xung quanh khu vực cầu Bình Phước đã lập tức báo công an.

Chiều 27/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng cảnh sát PCCC, Công an TP.HCM nhận được thông tin một người đàn ông nhảy sông tự tử. Ngay lập tức, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, vì trời tối và nước sông chảy xiết nên công tác cứu hộ chưa có kết quả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 27/2, ông B.T.C. (53 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) đi xe máy lên giữa cầu Bình Phước 2 đoạn giáp ranh giữa TP. Thủ Đức và quận 12 rồi để lại xe máy, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Nhiều người chứng kiến sự việc không khỏi bàng hoàng vì mọi việc xảy ra quá nhanh, người dân xung quanh không kịp ứng cứu. Mọi người có hô hoán, tìm cách cứu hộ nhưng ông C. chới với giữa dòng nước được vài giây rồi chìm xuống, mất tích. 

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Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm thi thể ông C. - Ảnh: Báo Giao thông

Đến trưa ngày 28/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng cảnh sát PCCC, Công an TP.HCM vẫn đang quần thảo trên sông Sài Gòn để tìm kiếm thi thể người đàn ông nhảy sông tự tử.

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