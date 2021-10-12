Giả giọng đàn ông lừa tình cảm qua MXH, người phụ nữ thu được hơn 4 tỷ đồng

Xã hội 12/10/2021 11:05

N. lên mạng lập Facebook lấy tên nam giới, đổi giọng nam để kết bạn, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền

Theo VOV đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Vũ Thị N. (sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Minh Khai, thành phố Hà Giang về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, N. lập tài khoản Facebook mang tên Trần Quang Khánh kết bạn với Mai Thị Phương N. (sinh năm 1989, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Trong quá trình trò chuyện, Vũ Thị N. đã cài đặt phần mềm chuyển đổi giọng nói thành giọng đàn ông trên điện thoại nên Phương N. đã phát sinh tình cảm yêu đương. Từ đó, N. đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Vũ Thị Nhung tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Lấy lý do giải quyết công việc nên nhiều lần Vũ Thị N. đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, nạn nhân nhiều lần đòi tiền không được nên đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Giang tố giác.

Tại cơ quan Công an, Vũ Thị N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lợi dụng vào lòng tốt và sự nhẹ dạ của nạn nhân, N. đã giả giọng nói và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật với mục đích để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được, N. đã chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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