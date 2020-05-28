Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2019, Linh Em sống như vợ chồng với bà T. (45 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) nhưng không đăng ký kết hôn. Đến cuối năm 2019, giữa Linh Em và bà T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do nam thanh niên nghi ngờ vợ hờ có quan hệ tình cảm với người khác.

Hôm nay (28/5), VKSND TP. Cần Thơ đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Vũ Linh Em (24 tuổi, thường trú tại phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi sát hại người tình .

Chiều 18/5 vừa qua, Linh Em hẹn bà T. ra bờ kè trước nhà anh rể của bà T. để nói chuyện. Tại đây, cả hai xảy ra cãi vã về chuyện tình cảm và tiền bạc. Linh Em tức giận nên xô bà T. té xuống sông, sau đó thanh niên nhảy xuống sông, cầm dao đâm liên tiếp vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng đầu tháng 5 vừa qua, bà T. nói về thăm con riêng của mình tại quận Cái Răng (TP. Cần Thơ). Linh Em điện thoại kêu về nhưng bà T. không về nên Linh Em càng nghi ngờ ghen tuông.

Gây án xong, Linh Em bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 21/5, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP. Châu Đốc.

Cách đây không lâu, tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cũng xảy ra trường hợp thanh niên sát hại người tình lớn tuổi khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Óc (SN 1990, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) và bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, Chợ Mới) có quan hệ tình cảm nên thường xuyên qua lại và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà riêng của Óc.

Vào khoảng 5 giờ ngày 9/3, bà Thủy điều khiển xe máy đến nhà người tình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Óc phát hiện bị mất 7 triệu đồng và nghi ngờ người tình lấy trộm để đem đi đánh bài. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Sau đó bà Thủy bỏ đi.

Khoảng 3 tiếng sau, Óc đang ngồi nhậu thì bà Thủy quay lại để tiếp tục nói chuyện. Tức giận, Óc dùng 2 tay đánh bà Thủy đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Nguyễn Văn Óc đánh chết người tình - Ảnh: Internet

Thấy bà Thủy nằm bất động, Óc kêu Trần Văn Oai (SN 1980, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới) cùng đưa bà Thủy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Óc gọi điện thoại cho người thân của bà Thủy báo rằng bà này đã bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu tại đây trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu.

Khi đến bệnh viện, gia đình bà Thủy thấy nạn nhân khó qua khỏi nên xin đưa về nhà lo hậu sự. Đến 5 giờ ngày 10/3, bà Thủy tử vong nên người thân trình báo với cơ quan công an vì nghi ngờ đây là vụ án mạng chứ không phải do tai nạn giao thông.

Biết không thể thoát tội nên Óc đến cơ quan công an để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.