Bắc Giang: Cô giáo mầm non bị người tình dùng 'ảnh nóng' tống tiền vì níu kéo tình cảm bất thành

Níu kéo không thành, Sẩn đã dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền người tình. Nạn nhân là cô giáo mầm non, đã ly hôn.

Mới đây, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lăng Văn Sẩn (sinh năm 1971, trú tại thôn Khuyên Quéo, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng đã dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền người tình sau nhiều lần níu kéo tình cảm không thành. Nạn nhân được xác định là chị H. (giáo viên mầm non, đã ly hôn nhiều năm).

Đối tượng Sẩn bị bắt vì dùng ảnh, clip nhạy cảm tống tiền người tình - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Lao động, vào năm 2015, Sẩn đến địa bàn huyện Sơn Động thu mua cây keo và quen chị H. Thấy chị H. xinh đẹp, đã ly hôn chồng, nuôi con một mình nên Sẩn thường xuyên lui tới, chăm sóc mẹ con chị H.

Khi qua lại với chị H., Sẩn nói đã ly hôn vợ, muốn chung sống với mẹ con chị. Vì tin lời của Sẩn nên chị H. nhận lời yêu đương với đối tượng này. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, chị H. phát hiện Sẩn vẫn đang sống chung với gia đình nên đòi chia tay.

Sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành, Sẩn gửi hình ảnh quan hệ của 2 người cho chị H., đe dọa tung lên mạng xã hội. Chưa hết, đối tượng còn đề nghị người tình đưa 80 triệu đồng mới chịu xóa những hình ảnh này.

Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7/5, Sẩn đang nhận 80 triệu đồng từ chị H. tại một nhà nghỉ ở thôn Thượng, xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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