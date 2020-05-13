Bắc Giang: Cô giáo mầm non bị người tình dùng 'ảnh nóng' tống tiền vì níu kéo tình cảm bất thành

Xã hội 13/05/2020 18:05

Níu kéo không thành, Sẩn đã dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền người tình. Nạn nhân là cô giáo mầm non, đã ly hôn.

Mới đây, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lăng Văn Sẩn (sinh năm 1971, trú tại thôn Khuyên Quéo, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng đã dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền người tình sau nhiều lần níu kéo tình cảm không thành. Nạn nhân được xác định là chị H. (giáo viên mầm non, đã ly hôn nhiều năm).

tong tien nguoi tinh 1
Đối tượng Sẩn bị bắt vì dùng ảnh, clip nhạy cảm tống tiền người tình - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Lao động, vào năm 2015, Sẩn đến địa bàn huyện Sơn Động thu mua cây keo và quen chị H. Thấy chị H. xinh đẹp, đã ly hôn chồng, nuôi con một mình nên Sẩn thường xuyên lui tới, chăm sóc mẹ con chị H. 

Khi qua lại với chị H., Sẩn nói đã ly hôn vợ, muốn chung sống với mẹ con chị. Vì tin lời của Sẩn nên chị H. nhận lời yêu đương với đối tượng này. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, chị H. phát hiện Sẩn vẫn đang sống chung với gia đình nên đòi chia tay.

Sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành, Sẩn gửi hình ảnh quan hệ của 2 người cho chị H., đe dọa tung lên mạng xã hội. Chưa hết, đối tượng còn đề nghị người tình đưa 80 triệu đồng mới chịu xóa những hình ảnh này.

Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7/5, Sẩn đang nhận 80 triệu đồng từ chị H. tại một nhà nghỉ ở thôn Thượng, xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cụ ông 70 tuổi bị người tình 19 tuổi tống tiền bằng clip nóng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cụ ông 70 tuổi bị người tình 19 tuổi tống tiền bằng clip nóng

Sau khi quan hệ tình dục với cô gái 19 tuổi, cụ ông 70 tuổi bị người tình trẻ dùng clip nóng tống tiền hàng chục triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Giang dùng ảnh nóng tống tiền tống tiền bằng clip sex

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 14 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản