Bà Rịa - Vũng Tàu: Cụ ông 70 tuổi bị người tình 19 tuổi tống tiền bằng clip nóng

Sau khi quan hệ tình dục với cô gái 19 tuổi, cụ ông 70 tuổi bị người tình trẻ dùng clip nóng tống tiền hàng chục triệu đồng.

Mới đây, Công an TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý đối tượng Vũ Thị Huyền Trang (sinh năm 2000, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, Trang đã dùng clip nóng tống tiền người tình là ông D.V.N (sinh năm 1949, ngụ tại huyện Long Điền).

Người đàn ông bị tình trẻ dùng clip nóng tống tiền sau khi quan hệ tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Công lý, Trang và ông N. có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Trang đã nhiều lần dọa tung clip nóng để ép ông N. đưa tiền.

Vì sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, ông N. đã 2 lần đưa tiền cho Trang, tổng cộng khoảng 17 triệu đồng. Sau đó, Trang vẫn tiếp tục tống tiền ông N. thêm 20 triệu. Khi đến lấy tiền ở trước khu vực siêu thị Co.op Mart (TP. Bà Rịa), Trang bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Gã trai trẻ dùng clip nóng tống tiền người tình hơn chục tuổi

Vào tháng 6 vừa qua, tại Quảng Bình cũng vừa xảy ra vụ việc tương tự. Theo đó, đối tượng Nguyễn Thái Cương (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) và chị D. (sinh năm 1973, cũng trú tại thị trấn Quy Đạt) quen nhau qua mạng xã hội. Sau đó cả 2 đã nảy sinh tình cảm, quan hệ tình dục với nhau.

Cương bị bắt khi đang gặp người tình qua mạng để lấy tiền - Ảnh: Internet

Trong những lần quan hệ, Cương đã quay clip lại. Sau đó, đối tượng dùng những đoạn clip đó tống tiền người tình. Trưa 25/6, Cương đang nhận tiền của chị D. tại một quán cà phê thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Quen qua mạng xã hội, ‘phi công trẻ’ dùng clip nóng tống tiền người tình hơn mình 14 tuổi Để có tiền tiêu xài, Cường đã tống tiền bằng clip nóng của mình với người tình lớn tuổi. Trong lúc đang giao dịch, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-ria-vung-tau-cu-ong-70-tuoi-bi-nguoi-tinh-19-tuoi-tong-tien-bang-clip-nong-346709.html