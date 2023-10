Chủ tiệm cắt tóc bị người tình dùng búa đập đầu nhiều lần vì níu kéo không thành

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối tượng Hồ Viết Vi Đô (sinh năm 1987, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị P.T.T.S (37 tuổi), chủ tiệm cắt tóc tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.