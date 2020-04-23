Chủ tiệm cắt tóc bị người tình dùng búa đập đầu nhiều lần vì níu kéo không thành

Vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông dùng búa đập đầu người tình là chủ tiệm cắt tóc rồi chạy xe máy đi tự thú.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối tượng Hồ Viết Vi Đô (sinh năm 1987, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị P.T.T.S (37 tuổi), chủ tiệm cắt tóc tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Đối tượng đập đầu người tình vì mâu thuẫn tình cảm, níu kéo không thành - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Tổ quốc, Đô và chị S. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau, chị S. thấy Đô nghề nghiệp không ổn định lại có tính vũ phu nên đòi chia tay. Vào tối 15/4, Đô tìm đến tìm chị S. tại tiệm cắt tóc, năn nỉ người yêu quay lại nhưng chị S. không đồng ý. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi nhau Đô bất ngờ dùng búa đánh vào đầu chị S. nhiều cái.

Thấy chị S. nằm gục trên giường, đối tượng lái xe máy chạy đến chốt kiểm dịch Covid-19 nằm trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để đầu thú. Nạn nhân là chủ một cửa tiệm cắt tóc - Ảnh: Internet Ngay sau đó, công an đưa Đô tới hiện trường thì phát hiện nạn nhân còn sống nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân có triệu chứng xuất huyết não, tay bị gãy. Kết quả giám định cho thấy chị S. bị thương 45%. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Níu kéo tình cảm không thành, đâm người tình trọng thương Vào tháng 6/2019, tại Đồng Tháp cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự. Theo đó, Phan Thành Kiệt và chị T. có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống vì thấy không hợp nhau nên đến tháng 6/2019, chị T. không sống cùng với Kiệt nữa. Kiệt bị tuyên 5 năm tù giam - Ảnh: Internet Đến khoảng 19 giờ ngày 17/6/2019, Kiệt đến tìm chị T. đề nghị quay lại sống chung nhưng chị T. không đồng ý. Ngay lúc này, Kiệt dùng dao đâm vào vùng hông người tình khiến nạn nhân bị thương 32%. Sau khi gây án, Kiệt đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Kiệt bị bắt và bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đâm chết người tình kém 10 tuổi rồi tự sát trước ngày 8/3 Sau khi đâm chết người tình, người đàn ông đã dùng dao tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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