Gây án khi chỉ mới 17 tuổi, kẻ thủ ác vụ giấu thi thể trong bể nước chỉ ngồi tù không quá 18 năm?

Xã hội 27/12/2023 09:27

Thời điểm gây án, nghi phạm Bùi Trọng Thành mới 17 tuổi nên nếu tòa tuyên mức án cao nhất với 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản, nghi phạm này sẽ đối mặt mức án không quá 18 năm tù.

Theo thông tin từ Dân Trí, liên quan đến vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước ở Hải Phòng, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, đưa ra nhận định trên khi phân tích yếu tố pháp lý liên quan vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Theo luật sư, thời điểm gây án, nghi phạm Bùi Trọng Thành mới 17 tuổi nên nếu tòa tuyên mức án cao nhất với 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản, nghi phạm này sẽ đối mặt mức án không quá 18 năm tù.

"Hành vi của đối tượng theo lời khai nhận tội là rất manh động, tàn nhẫn. Nhưng do đối tượng là người chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, hình phạt sẽ không quá 18 năm tù", ông Cường phân tích.

Gây án khi chỉ mới 17 tuổi, kẻ thủ ác vụ giấu thi thể trong bể nước chỉ ngồi tù không quá 18 năm? - Ảnh 1
Bùi Trọng Thành gây án khi mới 17 tuổi - Ảnh: Dân Trí

Theo ông Cường, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng sẽ làm rõ tính trung thực trong lời khai nhận tội của đối tượng theo nguyên tắc "trọng chứng hơn trọng cung".

Pháp luật về tố tụng hình sự hiện nay quy định lời khai nhận tội chỉ được coi là chứng cứ nếu như phù hợp với các tình tiết, chứng cứ khác của vụ án.

Khi có căn cứ xác định Thành chính là đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, tại thời điểm thực hiện hành vi đối tượng này đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can về tội Giết người và Cướp tài sản.

Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng trong vụ án trên, do vào thời điểm gây án nghi phạm chưa đủ 18 tuổi, khung hình phạt cao nhất sẽ không quá 18 năm tù.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, ngày 7/12, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q (ở thôn 5, xã Lại Xuân).

Gây án khi chỉ mới 17 tuổi, kẻ thủ ác vụ giấu thi thể trong bể nước chỉ ngồi tù không quá 18 năm? - Ảnh 2
Khu vực hiện trường phát hiện bộ hài cốt - Ảnh: Tiền Phong

Kết quả điều tra, bộ hài cốt được phát hiện là chị N.T.T. Gia đình chị N.T.T cho biết, chị T. mất tích từ ngày 9/12/2010 khi đi giao gas.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác minh làm rõ.

Qua rà soát, sàng lọc những người nghi vấn, công an xác định Thành là người gây ra cái chết của chị N.T.T khi đang thực hiện hành vi cướp tài sản của chị N. tại nhà ông N.V.Q. Sau đó, Thành giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông Q.

Gây án khi chỉ mới 17 tuổi, kẻ thủ ác vụ giấu thi thể trong bể nước chỉ ngồi tù không quá 18 năm? - Ảnh 3
Thành thực nghiệm quá trình gây án - Ảnh: VTC News

Thành là con riêng của bà H., người sinh sống với ông Q. như vợ chồng. Thời điểm Thành gây án, ông Q. và bà H. đều đang chấp hành án phạt tù. Tại địa phương, Thành chưa xây dựng gia đình, làm nghề lái máy xúc thuê và sinh sống cách nhà nạn nhân khoảng 300m.

 

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