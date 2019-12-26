Gái xinh đi lễ sáng mùng 1, phía trên đẹp bao nhiêu phía dưới gây bàng hoàng bấy nhiêu

Xã hội 26/12/2019 11:37

Hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc phản cảm khi đi lễ sáng mùng 1 thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Những hình ảnh chị em ăn mặc phản cảm khi lễ chùa từng nhiều lần gây xôn xao mạng xã hội và nhận về không ít chỉ trích. Thậm chí một số nơi đã đặt biển cảnh báo "Ăn mặc lịch sự nơi tôn nghiêm" nhưng có vẻ một số bạn trẻ không rút kinh nghiệm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái ăn mặc hớ hênh khi đi lễ vào sáng mùng 1 khiến nhiều người bức xúc. 

Nữ chính mặc chiếc áo len màu nâu nhạt kín đáo, nhưng không hiểu vì lý do gì lại mặc kèm chiếc váy xẻ tà cao đến tận xương hông, đan dây vô cùng sexy nhằm khoe đôi chân dài miên man. Một số dân mạng tinh ý đã phát hiện cô nàng lộ nội y màu hồng, tức là dù bộ trang phục này được mặc trong hoàn cảnh nào cũng đều thiếu tinh tế.

Gái xinh đi lễ sáng mùng 1, phía trên đẹp bao nhiêu phía dưới gây bàng hoàng bấy nhiêu - Ảnh 1
Cô gái ăn mặc phản cảm khi đi lễ sáng mùng 1 khiến nhiều người nóng mắt - Ảnh: FB
Gái xinh đi lễ sáng mùng 1, phía trên đẹp bao nhiêu phía dưới gây bàng hoàng bấy nhiêu - Ảnh 2
Dân mạng cho rằng gu thẩm mỹ và phép lịch sự của cô gái tỉ lệ nghịch với gương mặt xinh đẹp này - Ảnh: FB

"Trời đất ơi, bộ hết đồ mặc hả?"; "Không mặc đồ kín đáo thì khỏi cúng lễ gì hết"; "Chắc bị đứt dây thần kinh xấu hổ chứ người bình thường ai lại làm vậy"..., dân mạng bình luận.

Trước đó, loạt ảnh về nhóm bạn trẻ mặc váy ngắn cũn cỡn, tạo dáng hớ hênh tại ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc.

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Cô gái bị 'ném đá' vì mặc váy cũn cỡn vào chùa - Ảnh: FB

Theo những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, nhóm bạn nữ gồm 4 người chụp hình kỷ niệm tại chùa Linh Phước. Trong đó có 2 cô gái mặc váy ngắn. Đặc biệt, người mặc chiếc váy sơ mi dáng suông... rất ngắn còn đi hẳn vào trong chùa, tạo dáng chụp ảnh khiến dân mạng không khỏi bức xúc. 

Cô gái mặc áo dài chèo thuyền chụp ảnh cùng hoa súng và cái kết không thể đắng hơn

Cô gái mặc áo dài chèo thuyền chụp ảnh cùng hoa súng và cái kết không thể đắng hơn

Người phụ nữ mặc áo dài, ngồi thuyền hoa tạo dáng chụp ảnh cùng hoa súng nhưng không may ngã nhào xuống ao. Hình ảnh hài hước thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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