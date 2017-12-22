Dư luận bức xúc với cặp đôi vô tư làm 'chuyện người lớn' trên bãi biển Nha Trang

Xã hội 22/12/2017 12:02

Giữa thời tiết lạnh lẽo, cặp đôi vô tư làm "chuyện ấy" trên bãi biển Nha Trang trước sự chứng kiến của nhiều người khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Đêm qua (21/12), mạng xã hội lan truyền clip, hình ảnh cặp đôi cởi hết quần áo, vô tư quan hệ trên bãi biển Nha Trang mặc kệ người đi đường nhòm ngó, quay phim.

Theo thông tin trên một số trang mạng xã hội, đây là một cặp đôi người Trung Quốc. Cảnh tượng hy hữu này khiến cộng đồng mạng vừa hoang mang vừa bức xúc. 

Dư luận bức xúc với cặp đôi vô tư làm 'chuyện người lớn' trên bãi biển Nha Trang - Ảnh 1
Cặp đôi Trung Quốc thản nhiên "mây mưa" trên bãi biển Nha Trang - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hành vi phản cảm của cặp đôi đã nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Họ cho rằng cả hai quá trơ trẽn khi có thể làm "chuyện ấy" giữa nơi công cộng.

“Thật kinh tởm, sao không vào khách sạn mà lại làm những việc như vậy trên bãi biển”, H.A bức xúc.

“Các cơ quan chức năng nên vào cuộc xử lý những trường hợp như thế này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh mà còn làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt khách du lịch”, M.N. nêu ý kiến.

Trước đây vào khoảng tháng 3/2015, hình ảnh cặp đôi nước ngoài vô tư “mây mưa” trên vỉa hè Hà Nội trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Dư luận bức xúc với cặp đôi vô tư làm 'chuyện người lớn' trên bãi biển Nha Trang - Ảnh 2
Hiện vẫn chưa có quy định về việc xử lý các cặp đôi nước ngoài quan hệ nơi công cộng ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Theo những người chứng kiến, cặp đôi này không chỉ hành lạc đơn thuần mà như đóng phim khiêu dâm trên đường phố. Sau khi “mây mưa” trước mặt nhiều người, cả hai rời khỏi hiện trường trong tình trạng mệt mỏi. Cô gái phải nhờ chàng trai dìu đi mới có thể đứng vững.

Liên quan đến vấn đề này, Việt Nam hiện chưa có một quy định cụ thể nào về việc xử phạt hành vi quan hệ tình dục của các cặp đôi nước ngoài ở nơi công cộng. Do đó, rất khó xử lý vi phạm cũng như áp dụng các hình thức xử phạt hành chính với trường hợp này.

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