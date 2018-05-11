Mặc dù liên tục bị cư dân mạng dùng những từ ngữ nặng nề chửi bới, chỉ trích nhưng cô T. vẫn livestream mỗi tối dạy tiếng Anh cho những người đi làm.

“Cái điều quan trọng không phải là việc bạn quan tâm đến ai chửi bạn mà việc quan trọng bạn phải xác định bạn có dám vượt qua những va chạm này không và bạn có chia sẻ được giá trị của mình đến cho người khác hay không”, đó là lời cô N.T.K.T gửi đến học viên của mình trong lần livestream dạy tiếng Anh mới đây.

Khác với những lần trước, khi bị cư dân mạng “ném đá”, cô T. không còn lớn tiếng mắng chửi mà chọn cách bỏ qua hoặc đáp trả nhẹ nhàng. Khi được một người bạn an ủi, cô T. cho biết qua sự việc này bản thân đã học được nhiều bài học quý báu. Bên cạnh đó, nhờ sự việc này cô cũng biết được ai là bạn thực sự của mình:

“Qua sự việc này, em mới biết ai là bạn mình, ai không là bạn mình. Trong quan niệm của mình trong cái rủi luôn có cái may, quan trọng là mình có dám đối mặt với cái rủi đó hay không”.

Dù bị cư dân mạng 'ném đá', cô T. vẫn livestream mỗi tối để dạy tiếng Anh cho các học viên - Ảnh chụp màn hình

Suốt mấy ngày qua, sự việc cô giáo dạy tiếng Anh chửi học viên là lợn vì không nộp phạt 100 nghìn đồng khiến mạng xã hội xôn xao. Sau khi đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi được chia sẻ, cô T. bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, một số người vẫn ủng hộ và bênh vực cô vì cho rằng mỗi người có một cách dạy khác nhau. Ngoài ra, cô T. cũng đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng, trung tâm tiếng Anh cũng bị buộc dừng hoạt động vì vậy họ hy vọng mọi người nên dừng "ném đá".

"Chị ấy đã biết sai và xin lỗi cộng đồng mạng rồi. Và hành vi của chị cũng đã được xử lý. Mọi người hãy mở lòng khoan dung độ lượng đi. Chị ấy vẫn có cái tâm truyền kiến thức cho những ai cần nó mà", N.M nói.

"Em nhìn chị là một người có cá tính, có trách nhiệm với mục đích chị đề ra. Em không bênh ai nhưng gì cũng có lý do của nó, mong chị vẫn luôn tâm huyết với những bài giảng, với những kiến thức chị có", B.N thông cảm.

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