Dự báo chi tiết thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Cả nước nắng nóng diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C

Dự báo, từ ngày 17/4, vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bắt đầu xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 18/4, nắng nóng lan rộng ra khu vực Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) và khu vực Nam Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các khu vực như sau:

Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội), nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C; Trung Bộ: 36-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C; Nam Bộ: 35-37 độ C.