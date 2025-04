Dự báo thời tiết ngày 17/4/2025: Nắng nóng bao trùm khắp cả nước, có nơi vượt mốc 37 độ C

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Trung tâm), cho biết từ ngày 17/4, vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bắt đầu xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; Trung Bộ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; Nam Bộ 35-37 độ C.

Ông Khiêm nhận định, đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/4, trong khi Nam Bộ nhiều khả năng tiếp tục duy trì nắng nóng trong nhiều ngày tiếp theo.