Đồng Tháp: Bị mẹ mắng vì nghiện game, nam sinh 14 tuổi uống thuốc trừ sâu cực độc để tự tử

Xã hội 24/10/2021 09:08

Bị mẹ mắng vì nghiện game, lấy tiền học nộp nạp card game, cậu bé 14 tuổi tại Đồng Tháp đã uống 1/4 chai thuốc trừ sâu cực độc.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 23/10, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đang cấp cứu 1 trường hợp nam sinh tại Đồng Tháp ngộ độc nặng sau khi uống 1/4 chai thuốc trừ côn trùng hoạt chất Abamectin.

Được biết, bệnh nhi chỉ mới 14 tuổi, rất nghiện game. Trong thời gian dịch COVID-19, các học sinh phải học online tại nhà. Cậu bé từng nhiều lần xin tiền mẹ nạp 3G lên mạng học bài nhưng cố tình xin nhiều hơn để cắt xén tiền nạp card cho game. Một ngày, người dì phát hiện sự việc và báo cho mẹ bé, khiến hai mẹ con xảy ra tranh cãi nặng nề.

Chiều 20/10, cậu bé chạy ra sau nhà, uống một hơi hết 1/4 chai thuốc trừ sâu hoạt chất Abamectin. Chỉ 10 phút sau, bé sùi bọt mép, co giật và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính rồi chuyển lên tuyến trên gấp trong tình trạng hôn mê sâu, còn co giật liên tục, ảnh chụp CT đầu đã ghi nhận phù não rất nhiều.

Đồng Tháp: Bị mẹ mắng vì nghiện game, nam sinh 14 tuổi uống thuốc trừ sâu cực độc để tự tử - Ảnh 1
Nam sinh 14 tuổi nghiện game tự tử vì bị mẹ mắng - Ảnh: Lao động

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố xác định loại thuốc trừ sâu bé uống thuộc nhóm chưa có thuốc giải. Hiện tại ê-kíp điều trị đang nỗ lực hồi sức thần kinh tích cực, giảm phù não, an thần, dùng vận mạch để giải quyết triệu chứng ngộ độc Abamectin nặng của bé như hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp, co giật..

Cách đây vài năm đã có 20 trường hợp ngộ độc Abamectin được điều trị tại An Giang nhưng một nửa bệnh nhân đều còn trẻ. 5 bệnh nhân nặng nhất đều hôn mê sâu, có co giật, tụt huyết áp và một người không may mắn tử vong vì biến chứng suy đa tạng sau đó.

Từ vụ việc đáng tiếc trên, bác sĩ Phương Vũ cho lời khuyên, lứa tuổi thiếu niên vốn đang trong giai đoạn phát triển về tâm, sinh lí vì thế, cha mẹ, người thân cần dành nhiều thời gian quan tâm tới con hơn. Hành vi tự sát hoàn toàn có thể ngăn chặn được từ gia đình.

Hiện tại, bé trai vẫn còn mê man li bì. Các nhân viên y tế hi vọng bệnh nhi có thể hồi phục ngoạn mục.

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