Đồng Nai: Phát hiện khoảng 900 tấn rác thải công nghiệp đổ trái phép ra môi trường

Xã hội 23/12/2021 09:57

Ước tính tài xế này đã chở hơn 90 chuyến với tổng trọng lượng khoảng 900 tấn.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 22/12, Phòng cảnh sát môi trường (PC05), Công an Đồng Nai xác nhận vừa phát hiện vụ đổ trộm khoảng 900 tấn rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

Theo đó, PC05 Đồng Nai phối hợp lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt quả tang ông Hoàng Ngọc T. (48 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) lái xe tải chở hơn 12,3 tấn chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ Công ty TNHH Advanced Multitech (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) đổ trái quy định tại khuôn viên chùa Pháp Thường, xã Phú Đông.

Đồng Nai: Phát hiện khoảng 900 tấn rác thải công nghiệp đổ trái phép ra môi trường - Ảnh 1
Lực lượng chức năng Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường đổ trộm hàng trăm tấn chất thải công nghiệp - Ảnh: Tuổi trẻ

Qua điều tra bước đầu, được biết, thông qua hợp đồng vận chuyển chất thải rắn thông thường giữa Công ty TNHH MTV môi trường Đức Phát Tài với Công ty TNHH Advanced Multitech, ông Trương Phúc T. (40 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, chủ xe tải) đã chỉ đạo ông Ngọc T. chở chất thải đến đổ tại khu vực trên.

Đồng thời, ông T. cũng cung cấp cho cơ quan chức năng sổ ghi chép, phiếu cân chất thải. Theo đó, tính từ ngày 24/2 đến nay, đều đặn 3 ngày mỗi tuần, ông T. đều chở chất thải đến đổ tại chùa Pháp Thường. Ước tính đã chở hơn 90 chuyến với tổng trọng lượng khoảng 900 tấn.

Theo đại diện nhà chùa, trước đó có người đến đặt vấn đề đổ xà bần vào khuôn viên của chùa. Tuy nhiên, do chùa đang cần đất, đá để san lấp mặt bằng nên đã chấp nhận. Song, phía nhà chùa không biết xà bần được đổ tại đây là chất thải công nghiệp.

Qua đó, PC05 Đồng Nai xác định đây là một loại chất thải công nghiệp thông thường. Đối tượng đã tiếp nhận, vận chuyển số lượng lớn chất thải công nghiệp đến san lấp, đổ thải trái pháp luật. Trên cơ sở đó, PC05 Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ ngày 1/1/2022, Luật bảo vệ môi trường 2020 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, khoản 1, điều 79 luật này quy định giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng, thể tích chất thải ra.

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