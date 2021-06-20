Dù đang ngồi trên ghế đá ngoài đường có nhiều người qua lại nhưng cặp đôi này vẫn sờ soạng, ôm hôn nhau khiến người xem nhức mắt.

Khi yêu người ta thường có những hành động bồng bột, khó kiểm soát cảm xúc. Mới đây, mạng xã hội lại lan truyền video một cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng đã khiến người xem cảm thấy nhức mắt.

Xuất hiện trong đoạn clip, cô gái mặc áo thun trắng chân váy đen còn chàng trai kia bận áo thun đen. Cả hai ngồi âu yếm trên ghế đá ven đường trong lúc xung quanh có khá nhiều người ngồi cạnh.

Cặp 'nam thanh nữ tú' ngang nhiên thể hiện tình cảm quá lố nơi công cộng khiến người xem khá nhức mắt - Ảnh: Chụp từ clip

Có vẻ cặp đôi này chẳng quan tâm đến những người xung quanh, cô gái choàng tay qua cổ người yêu, chàng trai cũng không vừa khi vòng tay qua người bạn gái rồi hôn nhau thắm thiết. Điều người xem chú ý chính là “bàn tay hư” của chàng trai.

Trong lúc đang “đóng phim” tình cảm mướt mát thì bất ngờ chàng trai đưa tay vào bên trong áo của cô gái, trong khi đó, đối tác của anh ta cũng chẳng hề phản kháng lại.

Có lẽ khá khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng này nơi công cộng nên một ai đó đã quay clip lại và tung lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút người xem nhưng đa phần là những bình luận chỉ trích. Một số comment của cư dân mạng: “Chắc yêu vào mờ hết lý trí rồi”, “Chắc cặp đôi này nghĩ rằng trời tối không ai thấy nên làm liều đây mà”, “Có gì thì về nhà, vào nhà nghỉ, cứ giữa đường giữa chợ mà làm ra được mấy cái trò này. Không hiểu nghĩ gì trong đầu nữa”, “Trông phản cảm quá”.

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