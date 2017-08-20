Đôi nam nữ mắc kẹt hàng giờ trong thang máy, tầng 25: một người chấn thương ở đầu, một người bất tỉnh nhân sự

Xã hội 20/08/2017 12:48

Đôi nam nữ đang di chuyển lên quán cà phê sân thượng của tòa nhà Hei Tower (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) thì thang máy bất ngờ gặp sự cố, hậu quả là họ bị kẹt hàng giờ ở tầng 25.

Vụ mắc kẹt trong thang máy khiến đôi nam nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu đang khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Sáng ngày 20/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Vũ Minh Phương – Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã xác nhận vụ việc hai người mắc kẹt trong thang máy bị thương được đưa đến bệnh viện.

Đại tá Phương cũng cho biết thêm, đơn vị đã cho người xuống tận hiện trường để thu thập thông tin, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn và quản lý tòa nhà để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đôi nam nữ mắc kẹt hàng giờ trong thang máy, tầng 25: một người chấn thương ở đầu, một người bất tỉnh nhân sự - Ảnh 1
Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, thang máy gây ra sự cố - Ảnh: Internet

Trước đó, khuya 19/8, trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng các hình ảnh liên quan đến vụ hai người bị kẹt trong thang máy tại tòa nhà Hei Tower (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Đôi nam nữ mắc kẹt hàng giờ trong thang máy, tầng 25: một người chấn thương ở đầu, một người bất tỉnh nhân sự - Ảnh 2
Tối 19/8, hàng loạt các hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn thang máy tại tòa nhà Hei Tower (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cụ thể, 21 giờ 30 ngày 19/8, tại tòa nhà Hei Tower, đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội), một đôi nam nữ đang trong thang máy di chuyển đến quán cà phê nằm trên tầng 26. Đi đến tầng 25 thì thang máy đột ngột dừng hoạt động khiến họ mắc kẹt hàng giờ. Hậu quả, một người bị chấn thương ở đầu, người còn lại bất tỉnh nhân sự.

Đôi nam nữ mắc kẹt hàng giờ trong thang máy, tầng 25: một người chấn thương ở đầu, một người bất tỉnh nhân sự - Ảnh 3
Camera ghi lại hình ảnh của đôi nam nữ mắc kẹt trong thang máy tòa nhà Hei Tower (TP.Hà Nội) - Ảnh: Internet

Đôi nam nữ mắc kẹt hàng giờ trong thang máy, tầng 25: một người chấn thương ở đầu, một người bất tỉnh nhân sự - Ảnh 4
Hai nạn nhân bất lực ngồi tựa vào thành thang máy - Ảnh: Internet

Anh N. - người sống tại tầng 7, tòa nhà Hei Tower - kể lại, sau khi được đưa ra khỏi thang máy, hai nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện đại học Y Hà Nội cấp cứu. Thang máy gặp sự cố ở tầng 24, 25 và rất có thể trong thời gian ngưng hoạt động đã bị rơi.

“Hai người bị thương là một nam thanh niên nước ngoài cùng một cô gái trẻ. Trong đó, người nam bị thương băng bó ở đầu, người nữ thì bất tỉnh.

Theo camera ghi lại, khoảng 20 giờ 30, hai vị khách đi thang máy chở hàng lên quán cà phê tầng 26 của tòa nhà nhưng sau đó bị giam lỏng trong thang máy. Đến 21 giờ, thang máy mất điện, camera trong thang máy mất tín hiệu, lúc đó cửa thang máy vẫn chưa mở. Đến 21 giờ 30, tôi và nhiều người thấy, cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện” - anh N. kể lại.

Đôi nam nữ mắc kẹt hàng giờ trong thang máy, tầng 25: một người chấn thương ở đầu, một người bất tỉnh nhân sự - Ảnh 5
Nạn nhân nữ được đưa ra khỏi thang máy trong tình trạng bất tỉnh nhân sự - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của anh N., thang máy gặp sự cố thường được dùng để vận chuyển hàng hóa hoặc trong trường hợp có người cần cấp cứu. Tuy nhiên, dạo gần đây thang máy này được dùng để chở khách lên quán cà phê thuộc tầng 26.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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