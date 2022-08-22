Đôi nam nữ đi cắm trại rồi ngủ trong ôtô, giữa đêm xe tuột thắng tay cả hai rơi xuống vực sâu

Xã hội 22/08/2022 09:05

Cặp đôi đến khu vực nghĩa trang huyện Kon Plông (Kon Tum) để cắm trại rồi sau đó lên ô tô riêng để ngủ. Tuy nhiên trong lúc ngủ vô tình đụng vào phanh tay khiến chiếc xe lao xuống vực.

Theo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 21/8, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết về vụ tai nạn cặp đôi nam nữ ngủ trong ô tô bị rơi xuống vực trên địa bàn tỉnh này

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 20/8, hai nạn nhân được xác định là anh P.N.Đ.D (26 tuổi) và chị N.T.T (22 tuổi, cùng trú tại Kon Tum) cùng một vài người bạn đến khu vực nghĩa trang huyện Kon Plông để cắm trại. Vì trời đêm khá lạnh nên sau khi ăn uống xong, anh D. và chị T. đã lên xe ô tô riêng để ngủ.

Đôi nam nữ đi cắm trại rồi ngủ trong ôtô, giữa đêm xe tuột thắng tay cả hai rơi xuống vực sâu - Ảnh 1
Chiếc xe ôtô bị lao xuống vực sâu (Ảnh: Công an huyện Kon Plông)

Đến rạng sáng 21/8, anh D. vô tình gạt trúng phanh tay khiến chiếc xe mất phương tiện ghìm giữ, cứ thế lao xuống vực sâu. Khoảng 30 phút sau đó, một người bạn trong nhóm phát hiện sự việc, vội liên hệ với Công an huyện Kon Plông. 

Theo Thanh Niên cho biết, nhận được tin báo, Công an huyện Kon Plông đã liên lạc với Trung tâm y tế huyện, cử cán bộ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do địa hình đồi núi dốc, trời có mưa và sương mù nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Kon Tum: Đôi nam nữ ngủ trong ô tô, xe tuột thắng tay cả 2 rơi xuống vực - Hình 1

Sau đó, hai nạn nhân cũng được giải cứu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông cấp cứu. Vụ tai nạn khiến anh D. bị xây xát nhẹ. Chị T. bị thương nặng, phải chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

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Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam giới được tìm thấy ở khu vực đồi Cao trong tình trạng bị phân hủy mạnh, lực lượng chức năng cho biết đã xác định được nạn nhân sinh năm 2006.

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