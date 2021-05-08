Diễn viên múa Phạm Ngà thách thức bà Phương Hằng: 'Ai lừa bà, bà tự cho tự tặng, bây giờ đòi? Bà giơ cái giấy 270 tỉ hộ cái?'

Bên cạnh những người ủng hộ vợ ông Dũng "lò vôi" thì không ít người, trong đó có diễn viên múa Phạm Ngà sẵn sàng thách thức, chỉ trích hành động của bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải những bức ảnh chụp lại các giấy nợ được cho là của ông Võ Hoàng Yên lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Tờ giấy mà vợ ông Dũng 'lò vôi' đăng tải có chữ ký được cho là của ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: FBNV Hình ảnh ông Võ Hoàng Yên chuyển tiền trả bà Phương Hằng - Ảnh: Cắt từ FBNV Bên cạnh những người chúc mừng bà Hằng đã đòi được số tiền của mình thì vẫn có người chỉ trích, nghi ngờ bà Hằng làm giả giấy tờ bởi vì nếu ông Yên trả thì số dư trong tài khoản bà Hằng phải tăng lên chứ không thể nào đứng yên.

Đặc biệt, diễn viên múa Phạm Ngà còn lên tiếng chỉ trích bà Phương Hằng đã làm từ thiện còn đi đòi lại tiền. Nữ diễn viên lên tiếng bênh vực ông Võ Hoàng Yên "quá tử tế lịch sự" khi trả lại phần còn lại. Đồng thời, cô cũng khẳng định nếu cô rơi vào trường hợp này, cô chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nữ diễn viên múa cho hay: “Về nguyên tắc từ thiện cho đi rồi không có quyền đòi lại, còn ông Yên quá tử tế lịch sự trả lại phần còn lại 16 tỉ cho là may đấy! Phải tôi á, còn lâu. Đây là bằng chứng thép cho thấy ông Yên khai báo sự thật trên công an số tiền từ thiện còn lại 16 tỉ thì trả, vậy bà tố người ta 270 tỉ đâu? Bà giơ cái giấy 270 tỉ hộ cái?

Còn ông Yên lên cơ quan là đúng mong muốn của ông ta, chứ ông ấy không thèm lên mạng bù lu bù loa như bà, ông ta lên để tường trình sự việc, chứ ông ấy tường trình xong sẽ tố cáo ngược lại bà hành vi vu khống hãm hại danh dự suốt thời gian qua. Ai lừa bà? Bà tự cho tự tặng, bây giờ đòi? Tố 270 tỉ cho xin giấy 270 tỉ với? Giấy từ thiện chuyển ngân hàng 270 tỉ đâu? Sốt ruột nữa!” . Diễn viên múa Phạm Ngà chỉ trích bà chủ Đại Nam - Ảnh: Cắt từ FBNV Đây không phải là lần đầu tiên, Phạm Ngà thẳng thừng chỉ trích vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’. Trước đó, cô cũng tung ra bằng chứng bà Hằng cho xe cẩu đến phá chùa từng được ông Võ Hoàng Yên hiến đất xây dựng, hay lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh khi thấy đàn anh bị bà Phương Hằng chỉ trích về việc lên hầu đồng. Diễn viên múa Phạm Ngà - Ảnh: Cắt từ FBNV Hiện tại, cuộc khẩu chiến giữa bà Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên đang ngày càng mở rộng thêm thành viên. Nếu trước đó bà Phương Hằng gọi tên hàng loạt nghệ sĩ trong showbiz Việt thì giờ đây, có rất nhiều người cũng sẵn sàng tung bằng chứng chống lại bà Phương Hằng. Diễn biến tiếp theo trong chuỗi drama dài tập của bà Phương Hằng vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi sát sao.

Diễn viên múa Phạm Ngà 'bóc phốt' bà Nguyễn Phương Hằng làm giả giấy tờ ông Võ Hoàng Yên trả nợ 17 tỷ? Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao khi bà Phương Hằng đăng tải hàng loạt tin nhắn cho rằng ông Võ Hoàng Yên chuyển tiền trả nợ. Thế nhưng, ngay sau khi bài viết được đăng tải, một cư dân mạng đã phát hiện "điều huyền bí" là sau nhiều lần nhận chuyển khoản, số tài khoản của bà Hằng vẫn "không hề thay đổi".

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