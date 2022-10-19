Diễn biến MỚI trong vụ tài xế xe Mercedes truy sát khiến 1 người tử vong ở Phan Thiết

Xã hội 19/10/2022 11:16

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo mới về đối tượng Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình), tài xế xe ô tô Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình), tài xế xe ô tô Mercedes tông chết người ở Phan Thiết về tội giết người.

Dựa theo cáo trạng cho thấy, rạng sáng 12/5, tại đường bờ kè Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết, Phạm Văn Nam điều khiển xe ô tô Mercedes 7 chỗ màu trắng đến quán nhậu đã hẹn trước với nhóm bạn. Do đi nhầm quán, ô tô của Phạm Văn Nam suýt va chạm với anh Hà Xuân Hải (trú TP.Phan Thiết). Sau đó, tài xế Nam di chuyển qua quán khác gần đó.

Diễn biến MỚI trong vụ tài xế xe Mercedes truy sát khiến 1 người tử vong ở Phan Thiết - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình) - Ảnh: Báo Phấp luật TP.HCM

Lúc này anh Hải điều khiển xe máy đuổi theo, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh tài xế Nam khi người này vừa bước xuống xe. Những người đi cùng anh Hải cũng xông vào đánh gục Nam và người bạn của Nam nhảy vào can ngăn. Do bị đánh, Nam lên ô tô khóa cửa lại nhưng anh Hải vẫn tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa ô tô. Nam điều khiển xe chạy đi rồi vòng lại nhiều lần, tông thẳng vào nhóm anh Hải đang đứng dưới đường nhưng những người này né tránh được. Một người trong nhóm của anh Hải nắm lấy tay khóa cửa bên trái đu bám để mở cửa ô tô nhưng không được. Những người còn lại dùng ly, chai thủy tinh, bàn ghế, gạch đá ném vào chiếc xe Mercedes.

Nam điều khiển xe lộn nhiều vòng trên đường, đầu xe hướng vào những người dùng vật cứng ném vào xe. Sau đó Nam vòng xe lại với tốc độ nhanh dần hướng thẳng vào phía anh Hải đang đứng giữa đường. Anh Hải tiếp tục lấy một cái bàn inox ném vào đầu xe và lao vào trước đầu xe. Nam điều khiển xe tông thẳng, cán qua người anh Hải làm nạn nhân tử vong sau đó.

 

Do đó, cáo trạng cáo buộc hành vi của Nam là cố ý tước đoạt tính mạng người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "giết người".

Diễn biến MỚI trong vụ tài xế xe Mercedes truy sát khiến 1 người tử vong ở Phan Thiết - Ảnh 2
Vụ ẩu đả của tài xế Nam và nhóm người của Hải qua camera an ninh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, gia đình Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Đến ngày 15/8/2022, vợ và các đồng bị hại của nạn nhân Hải đã có đơn xin bãi nại cho Nam.

 

Nam đã bồi thường thiệt hại; phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo; được đại diện bị hại bãi nại; nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này, VKSND tỉnh Bình Thuận còn truy tố ba bị can gồm Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi, ngụ Đức Linh, Bình Thuận; Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, đều ngụ TP Phan Thiết) về hai tội danh cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nạn nhân Hải và 3 người trong nhóm là Phong, Khiêm, Trường được xác định là những người gây hấn trước, thể hiện tính côn đồ, được xác định đã xâm hại đến sức khỏe của nhiều người và tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, nên cũng cần phải xử lý nghiêm. Do nạn nhân Hà Xuân Hải đã tử vong nên Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án tài xế xe Mercedes tông chết người.

Lời khai của tài xế xe tải tạt đầu, cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch gây bức xúc dư luận

Lời khai của tài xế xe tải tạt đầu, cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch gây bức xúc dư luận

Tại cơ quan công an, tài xế Phương đã khai nhận hành vi không nhường đường cho xe cứu thương đi làm nhiệm vụ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết tài xế xe Mercedes tông chết người vụ tài xế xe Mercedes tông chết người

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 55 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 55 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 53 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 55 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?