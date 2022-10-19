Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo mới về đối tượng Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình), tài xế xe ô tô Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình), tài xế xe ô tô Mercedes tông chết người ở Phan Thiết về tội giết người. Dựa theo cáo trạng cho thấy, rạng sáng 12/5, tại đường bờ kè Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết, Phạm Văn Nam điều khiển xe ô tô Mercedes 7 chỗ màu trắng đến quán nhậu đã hẹn trước với nhóm bạn. Do đi nhầm quán, ô tô của Phạm Văn Nam suýt va chạm với anh Hà Xuân Hải (trú TP.Phan Thiết). Sau đó, tài xế Nam di chuyển qua quán khác gần đó.

Đối tượng Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình) - Ảnh: Báo Phấp luật TP.HCM Lúc này anh Hải điều khiển xe máy đuổi theo, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh tài xế Nam khi người này vừa bước xuống xe. Những người đi cùng anh Hải cũng xông vào đánh gục Nam và người bạn của Nam nhảy vào can ngăn. Do bị đánh, Nam lên ô tô khóa cửa lại nhưng anh Hải vẫn tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa ô tô. Nam điều khiển xe chạy đi rồi vòng lại nhiều lần, tông thẳng vào nhóm anh Hải đang đứng dưới đường nhưng những người này né tránh được. Một người trong nhóm của anh Hải nắm lấy tay khóa cửa bên trái đu bám để mở cửa ô tô nhưng không được. Những người còn lại dùng ly, chai thủy tinh, bàn ghế, gạch đá ném vào chiếc xe Mercedes. Nam điều khiển xe lộn nhiều vòng trên đường, đầu xe hướng vào những người dùng vật cứng ném vào xe. Sau đó Nam vòng xe lại với tốc độ nhanh dần hướng thẳng vào phía anh Hải đang đứng giữa đường. Anh Hải tiếp tục lấy một cái bàn inox ném vào đầu xe và lao vào trước đầu xe. Nam điều khiển xe tông thẳng, cán qua người anh Hải làm nạn nhân tử vong sau đó.

Do đó, cáo trạng cáo buộc hành vi của Nam là cố ý tước đoạt tính mạng người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "giết người". Vụ ẩu đả của tài xế Nam và nhóm người của Hải qua camera an ninh - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, gia đình Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Đến ngày 15/8/2022, vợ và các đồng bị hại của nạn nhân Hải đã có đơn xin bãi nại cho Nam. Nam đã bồi thường thiệt hại; phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo; được đại diện bị hại bãi nại; nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Trong vụ án này, VKSND tỉnh Bình Thuận còn truy tố ba bị can gồm Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi, ngụ Đức Linh, Bình Thuận; Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, đều ngụ TP Phan Thiết) về hai tội danh cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Nạn nhân Hải và 3 người trong nhóm là Phong, Khiêm, Trường được xác định là những người gây hấn trước, thể hiện tính côn đồ, được xác định đã xâm hại đến sức khỏe của nhiều người và tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, nên cũng cần phải xử lý nghiêm. Do nạn nhân Hà Xuân Hải đã tử vong nên Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án tài xế xe Mercedes tông chết người.

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