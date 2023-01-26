Diễn biến MỚI trong vụ chìm tàu cá trên biển Bình Thuận khiến 4 người mất tích

Xã hội 26/01/2023 17:10

Vào chiều 26/1, Chủ tịch UBND thị xã La Gi đã thông tin mới về vụ việc liên quan đến 4 thuyền viên bị mất tích trên vùng biển Bình Thuận.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, liên quan đến bốn thuyền viên bị mất tích trên vùng biển Bình Thuận, vào chiều ngày 26/1, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đến chiều 26/1, có 3 trong số 4 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu cá đã được cứu sống, đưa vào đất liền an toàn.

 

Vị trí tìm thấy 3 thuyền viên cách khá xa hiện trường vụ chìm tàu. Ba người may mắn được cứu sống gồm: Phạm Văn Hòa (sinh năm 1983, ở phường Bình Tân, thị xã La Gi); Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1994) và Trần Văn Phương (sinh năm 1993) cùng ngụ phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

Lực lượng chức năng và các tàu cá đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá bị chìm tiếp tục tham gia hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên bị nạn còn lại là Võ Phi La (sinh năm 1975, ở Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).

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Có 3 trong số 4 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu cá đã được cứu sống - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tàu cá BTh 83165 Ts có công suất 300 CV, xuất bến tại cảng La Gi vào 5g ngày 25/1, trên tàu có 12 thuyền viên, do ông Phạm Văn Tiến (33 tuổi, khu phố 11, phường Bình Tân) làm thuyền trưởng.

Sau khi xuất bến khoảng gần 3 giờ đồng hồ, đến khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc đang hành nghề lặn tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam, do bị sóng to đánh ập khiến tàu chìm, 12 thuyền viên rơi xuống biển.

Đồn Biên phòng Phước Lộc; Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi và chính quyền địa phương thông báo khẩn cấp cho tất cả các tàu cá đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá BTh 83165 Ts bị chìm, chú ý quan sát, thông tin kịp thời và tham gia hỗ trợ tìm kiếm bốn thuyền viên bị nạn.

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Tàu cá bị chìm ở cửa biển La Gi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến sáng 26/1, tại khu vực tàu cá gặp nạn có 4 tàu cá ở thị xã La Gi đã được huy động tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích và trưa 26/1, ba thuyền viên đã may mắn được tàu cá của Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện cứu sống sau khi trôi dạt hàng chục cây số. Cụ thể, ba người may mắn cứu sống gồm các thuyền viên Nguyễn Văn Phương (29 tuổi); Trần Văn Phương (30 tuổi) cùng ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết và Phạm Văn Hòa (40 tuổi) ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi. Riêng thuyền viên Võ Phi La (48 tuổi), ngụ Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong vẫn chưa tìm thấy và theo dự đoán có khả năng bị kẹt trong con tàu đắm.

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