Ngay khi phát hiện nam thanh niên chới với trên dòng nước, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời ứng cứu.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết), tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tuần tra lưu động trên tuyến theo kế hoạch.

Cụ thể, vào khoảng 10h cùng ngày, khi tổ công tác di chuyển tới km 19+900, đoạn cầu Mai Pha thuộc thôn Khòn Pát (xã Mai Pha, TP Lạng Sơn thì phát hiện một xe mô tô 3 bánh BKS: 98Y4-8398 đỗ bên phải cầu hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Lúc này, tổ công tác cũng phát hiện một nam thanh niên đang nằm ngửa trên mặt nước dưới chân cầu Mai Pha với tình trạng khá yếu.

Cảnh sát sơ cứu cho người gặp nạn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ Zing, tổ công tác nhanh chóng vận động người dân và dùng các phương tiện hỗ trợ cứu vớt người bị nạn lên bờ an toàn và đảm bảo an toàn.

Qua xác minh nhanh, nam thanh niên tên là K.V.Đ. (sinh năm 1986, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Sức khỏe anh Đ. không nguy kịch tới tính mạng, tổ công tác sau đó đã động viên tinh thần người này và bàn giao cho công an cơ sở để đưa về nhà.

Hiện tại, tổ công tác đã bàn giao nam thanh niên về Công an cơ sở để liên hệ với người thân đón về nhà.

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