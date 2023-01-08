Liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông sâu khoảng 35m, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương thực hiện từng bước một, thận trọng, xuyên suốt để đạt kết quả cuối cùng.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban chỉ đạo đã thống nhất phương án tối ưu, khả thi nhất để nhổ trụ bê tông sâu 35m, nơi bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị kẹt tại công trình xây dựng cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp). Ông Lê Hoàng Bảo thông tin, Ban chỉ đạo thống nhất phương án do đơn vị thi công của Bộ GTVT đề xuất. Phương án có 11 bước, lực lượng cứu hộ khẩn trương thực hiện từng bước một, thận trọng, xuyên suốt để đạt kết quả cuối cùng.

Phương án nhổ trụ bê tông sâu 35m phải qua 11 bước - Ảnh: Zing Ngoài ra, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện bước 1 là đóng cọc ván thép, lắp đặt khung tầng. Sau đó tiến hành đóng ống vách, tiếp tục khoan lấy đất bên ngoài xung quanh cọc. Tiếp theo là đóng ống vách, khoan xung quanh trụ đến mối nối… Đây là 4 trong 11 bước mà lực lượng cứu hộ khẩn trương thực hiện. Nói về tính khả thi của phương án này, ông Bảo cho rằng đáp ứng được về thời gian, an toàn và tận dụng thiết bị tại chỗ. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cũng đang điều thêm thiết bị cẩu chuyên dụng 80 tấn để phục vụ quá trình giải cứu.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp tiến hành đóng cọc ván thép có chiều dài 18m xung quanh ống cọc bê tông khác - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào tối ngày 6/1, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đã chốt phương án mới để kéo ống cọc bê tông có bé Nam lên. Phương án mới là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh ống cọc bê tông. Cụ thể cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh ống cọc bê tông tạo thành một bộ khung 4,8 m x 4,8 m, đất xung quanh ống cọc được lấy lên bằng gàu xúc (tạm gọi là tầng 1). Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6 m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy ống cọc bê tông (tạm gọi là tầng 2) và sau đó, đất xung quanh ống cọc được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy ống cọc sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc ống cọc bê tông lên. Hiện tại, công cuộc cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen đã kéo dài hơn một tuần, bắt đầu từ trưa 31/12.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-ngay-thu-9-giai-cuu-be-trai-lot-vao-tru-be-tong-phai-qua-11-buoc-de-dua-thi-the-hao-nam-len-mat-dat-543968.html