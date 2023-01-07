Nỗi day dứt của cha bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp: 'Không ngờ đến giây phút này, cả nhà lại phải trông tin con'

Trên đường chạy về, tụi trẻ tìm và kêu cứu với các công nhân trong công trình đang ở ven sông. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, các công nhân đã thả dây xuống hố để Nam có thể nắm lấy cho người lớn kéo lên.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Sau vài tiếng la không thành câu, rõ tiếng của con trai trong khoảng 10 phút là một tiếng "tõm" rơi xuống nước vọng lên, từ khoảnh khắc đó anh Tài mất hút tiếng con. Và không còn tín hiệu phản ứng nào của bé trai được lực lượng cứu hộ ghi nhận.

Người cha vội chạy ra bãi đất công trình và được các công nhân cho hay, họ đã kéo Nam lên được một đoạn khoảng 1m nhưng không thành. "Cu ơi, con nắm cọng dây ba lôi con lên", anh Tài đã liên tục hét vọng xuống dưới hố.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, quãng đường từ hiện trường về nhà anh Tài dài 1km, tương ứng hơn 10 phút đi bộ theo định vị của bản đồ trực tuyến. Nửa quãng đường đó là đất đá nham nhở. Như vậy, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi có thể mất ít nhất 5 phút để chạy về. Tính thêm thời gian người cha từ nhà chạy ra hiện trường, vậy là đã mất hơn 10 phút bé Hạo Nam mới nghe được giọng cha từ khi rơi xuống miệng hố. Đến khi hoàn toàn mất tín hiệu của bé trai, tổng cộng gần 30 phút.

"Sợi dây không động đậy gì, la một hồi nó rơi xuống, rồi không nghe nó nữa…", anh Tài nghẹn kể lại trong nước mắt, liên tục tự trách bản thân đã không dành nhiều thời gian hơn cho con trai.

Anh Tài liên tục tự trách bản thân đã không dành nhiều thời gian hơn cho con trai - Ảnh: Báo Dân Trí

Chung sống với nhau 12 năm, vợ chồng họ có với nhau bé trai Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) và bé gái hơn một tuổi, trong căn nhà căn nhà chưa đầy 50m2 được quây đắp từ ván gỗ, mảnh tôn. Cha mẹ nạn nhân là anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, quanh năm sinh sống bằng nghề làm mướn trong vùng.

Chị Linh mô tả con trai lớn có thân hình khá nhỏ, 10 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 20kg. Bé ngoan, học khá và luôn giúp đỡ cha mẹ việc nhà. Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, Nam hay ra chợ mua đồ ăn sáng cho ba mẹ và em gái.

"Từ ngày nhỏ Út (chị Mỹ Linh) có thêm em bé, gánh nặng thu nhập đặt lên vai anh Tài. Mẹ tụi nhỏ ở nhà trông con. Cháu tôi (Nam) nó lanh lắm, có ý thức tự lập, luôn muốn kiếm cách có thêm tiền để phụ giúp gia đình chứ không phải ham chơi, nên mới dẫn đến cơ sự này", dì Năm, chị gái ruột của mẹ bé Nam từ An Giang đến chăm sóc gia đình em gái mấy ngày này.

"Nó đi nhặt sắt với mủ (đồ nhựa) để bán kiếm tiền. Nghĩ công trường có nhiều mấy thứ đó nên nó vào tìm. Lần trước nó mang về hơn 20.000 đồng, người ta còn thiếu nó mấy đồng chưa kịp trả...", chị Linh nghẹn lại.

"Tết này bên ngoại đang đợi nhà Nam về. Không ngờ đến giây phút này, cả nhà lại phải trông tin con", dì Năm của bé Nam bồi hồi.

Công tác giải cứu bé trai vẫn đang gặp nhiều khó khăn cho đến ngày 7/1 - Ảnh: VTC News

Theo ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Phú Lợi, tính đến năm 2023, xã có khoảng 40 hộ nghèo. Gia đình bé Hạo Nam khó khăn nhưng không nằm trong diện nghèo hay cận nghèo. Vợ chồng anh Tài đang độ tuổi lao động và có việc làm, có thu nhập đỡ hơn nhiều hộ khác nên Nam vẫn được đến trường bình thường.

Nhận thấy gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, chỉ có một người trong nhà là lao động chính, con còn nhỏ, ít ruộng đất, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh quân khu 9, khẳng định sẽ cùng tỉnh đội Đồng Tháp lên kế hoạch hỗ trợ một căn nhà để các thành viên trong gia đình có nơi ở ổn định. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh cũng cho biết sẽ giúp vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài tìm việc làm mới để có cuộc sống tốt hơn.