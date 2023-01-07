Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông: Con đường lũ trẻ lẻn vào công trường sau 2 lần đuổi ra

Xã hội 07/01/2023 14:22

Mội dung thông tin về sự cố do UBND tỉnh Đồng Tháp cung cấp cho thấy, vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em 11-12 tuổi lẻn vào công trường, bị bảo vệ phát hiện và yêu cầu rời khỏi đó.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nội dung thông tin về sự cố do UBND tỉnh Đồng Tháp cung cấp cho thấy, vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em 11-12 tuổi lẻn vào công trường, bị bảo vệ phát hiện và yêu cầu rời khỏi đó. Tuy nhiên, đến khoảng 11h50, toàn công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ lại lẻn vào phía mố MA không rõ mục đích. 

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết: "Người trông coi công trình đã hai lần phát hiện và đuổi đám trẻ ra khỏi khu đất đang thi công. Sau đó, chúng đã lẻn vào không ai biết".

Đến 11h55, bé Thái Lý Hạo Nam đã rơi lọt vào lòng cọc ống D500 tại mố MA (cọc C1-MA) có đường kính ngoài cọc là 55cm và đường kính trong cọc 25cm. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngưng làm việc và công nhân đang nghỉ. Trước đó, công trường vẫn hoạt động bình thường theo đúng kế hoạch thi công của dự án.

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông: Con đường lũ trẻ lẻn vào công trường sau 2 lần đuổi ra - Ảnh 1
Lối phương tiện ra vào côn trường là dải đất cao (bên trái). Xung quanh là các gờ đất bao quanh các hồ, ruộng nối liền với khu dân cư - Ảnh: Báo Dân Trí

Mố MA cầu Kênh Rọc Sen thuộc dự án xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT857 đoạn quốc lộ 30 - ĐT845, dẫn từ xã Phú Lợi sang xã Tân Mỹ cùng huyện Thanh Bình, đã được nhà thầu thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành đóng âm tổng số 18 cọc bê tông xuống đất vào hôm 28/12/2022.

Vài ngày trước đó, đội thi công bắt đầu chuyển máy móc sang mố cầu bên kia, nhưng chưa lấp đất hay che chắn những trụ bê tông đã cắm xuống. Công trường xung quanh mố cầu được rào chắn bằng dây.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc cách khu dân cư khoảng 500m. Xung quanh đó là các đầm, hồ nuôi cá, mương nước, ruộng, bãi đất trống. Con đường chính dẫn vào công trường nơi lực lượng cứu nạn ra vào làm nhiệm vụ, trước khi xảy ra tai nạn thì có rào chắn, biển báo công trình, người trông coi không cho người lạ vào.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết những đứa trẻ có thể tiếp cận địa điểm này bằng các lối mòn ven ruộng. Hoặc giờ công trường nghỉ trưa mọi người ngủ hết thì lũ trẻ lẻn vào. "Mấy chỗ quanh đây tụi nhỏ rành lắm. Bình thường chúng đi học về rồi đi chơi loanh quanh, lâu lắm chúng mới vào lại công trường này. Tranh thủ được dịp nghỉ Tết, mấy đứa rủ nhau vào đó nhặt ve chai để lấy chút tiền xài", P. (hàng xóm, anh trai của một cậu bé đi cùng Nam hôm gặp nạn) chia sẻ.

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông: Con đường lũ trẻ lẻn vào công trường sau 2 lần đuổi ra - Ảnh 2
Đến ngày 7/1, lực lượng cứu hộ tiếp tục điều thêm cẩu loại lớn vào kéo ống trụ bê tông - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến ngày 7/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã bước sang ngày thứ 8 nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. 

Hiện tại, tỉnh Đồng Tháp thống nhất phương án nhổ cọc qua 11 bước. Cụ thể, công đoạn nhổ cọc có thêm hai ống vách đường kính 2m và 1m đóng xuống bao bọc ống cọc bê tông. Bên cạnh đó, đất xung quanh lồng vách được làm mềm và hút ra ngoài. Ngoài ra, phương án mới này đáp ứng được các phương diện thời gian, an toàn và tận dụng thiết bị tại chỗ. Để kéo ống trụ bê tông lên được, đơn vị cứu hộ cần thêm một cẩu 80 tấn hoặc ít nhất 50 tấn bổ sung vào hiện trường. Hiện, tại hiện trường có hai cẩu 50 tấn và 35 tấn.

Diễn biến MỚI trong ngày thứ 8 đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị lọt vào trụ bê tông lên mặt đất

Diễn biến MỚI trong ngày thứ 8 đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị lọt vào trụ bê tông lên mặt đất

Công tác cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống rụ bê tông đã bước sang ngày thứ 8.

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