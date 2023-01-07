Diễn biến MỚI trong ngày thứ 8 đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị lọt vào trụ bê tông lên mặt đất

Xã hội 07/01/2023 13:35

Công tác cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống rụ bê tông đã bước sang ngày thứ 8.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 7/1, UBND tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải về phương án nhổ ống trụ bê tông mà bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống tại dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. 

Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Tháp thống nhất phương án nhổ cọc qua 11 bước. Theo đó, công đoạn nhổ cọc có thêm hai ống vách đường kính 2m và 1m đóng xuống bao bọc ống cọc bê tông. Bên cạnh đó, đất xung quanh lồng vách được làm mềm và hút ra ngoài.

Dựa vào đánh giá của đơn vị cứu hộ, phương án mới này đáp ứng được các phương diện thời gian, an toàn và tận dụng thiết bị tại chỗ. Để kéo ống trụ bê tông lên được, đơn vị cứu hộ cần thêm một cẩu 80 tấn hoặc ít nhất 50 tấn bổ sung vào hiện trường. Hiện, tại hiện trường có hai cẩu 50 tấn và 35 tấn.

Theo tìm hiểu, trước đó một cẩu trọng tải khoảng 120 tấn được đề nghị đưa vào hiện trường. Tuy nhiên, do hiện trường cứu hộ nằm giữa cánh đồng, sông nhỏ tàu lớn không vào được nên phương án này khó khả thi. Do đó, đơn vị cứu hộ đề nghị điều thêm cẩu loại lớn đến hiện trường.

Diễn biến MỚI trong ngày thứ 8 đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị lọt vào trụ bê tông lên mặt đất - Ảnh 1
Công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã bước sang ngày thứ 8 nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Hạo Nam cùng 3 người bạn chung xóm đi vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Dường như ánh mắt những đứa trẻ chỉ tập trung vào những mảnh kim loại, chai nhựa… và bất kỳ thứ gì có thể bán kiếm tiền. Trong lúc đó, bé Hạo Nam lơ đễnh hụt chân lọt xuống hố.

Theo camera tại công trường ghi lại cảnh sự cố, nền đất ở công trường tơi xốp, lồi lõm, nhiều miệng hố. Miệng hố đã không được che đậy dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Diễn biến MỚI trong ngày thứ 8 đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị lọt vào trụ bê tông lên mặt đất - Ảnh 2
Công nhân Đoàn Tuấn Em kể đến nay anh vẫn còn ám ảnh tiếng bé kêu cứu - Ảnh: Báo Dân Trí

Anh Đoàn Tuấn Em (33 tuổi), công nhân công trình cầu Rọc Sen kể: “Tôi chuẩn bị về ăn cơm thì một bé gái chạy vào kêu 'chú ơi có bé lọt hố rồi'. Nghe vậy, tôi và mọi người chạy ra ống trụ bê tông. Tôi hỏi lớn "cháu ở đâu?", phía dưới bé trai nói: “cháu ở dưới hố, cứu cháu với, lôi cháu lên với". Lúc đó, tôi rất lúng túng chỉ nói “chờ chú”.

Anh Tuấn Em chạy đi kiếm sợi dây và cùng các công nhân đến kéo bé Nam lên. “Bé Nam bám vào dây một lần, sau đó lại tuột xuống dưới”, anh Tuấn Em kể. 

Đại úy Nguyễn Phương Hồng và Công an viên Đặng Văn Giang (Công an xã Phú Lợi) cho biết, khi nhận thông tin hai anh liền có mặt tại hiện trường. Lúc này, cả hai không nghe tiếng bé Nam, chỉ thấy mọi người đang bơm ô-xy xuống dưới ống trụ bê tông. 

Hơn 100 giờ sau đó, cuộc tìm kiếm bé trai 10 tuổi diễn ra không ngừng nghỉ.

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Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ của bé Hạo Nam) cũng như chồng đã phần nào chấp nhận sự thật rằng đứa con trai bé bỏng đã mãi mãi ra đi.

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