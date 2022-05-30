Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 29/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người vợ đi họp phụ huynh cho con về thì gọi chồng là anh B.T.T (38 tuổi, ngụ khu phố 4C, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) mở cửa nhưng gọi mãi không thấy chồng trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người vợ đã nhờ một số hàng xóm mở cửa vào bên trong thì phát hiện anh T. đang trong tư thế treo cổ phía sau căn nhà. Mọi người cắt dây và đưa anh T. xuống nền nhà tiến hành sơ cứu nhưng bất thành.

Căn nhà nơi anh T treo cổ tử vong - Ảnh: báo Đồng Nai

Theo báo Đồng Nai, một số người dân cho hay, anh T lâu nay làm nghề môi giới đất đai tại Đồng Nai. Biết anh T tử vong nhiều “cò đất” đã nháo nhào tới nhà anh T xem tình hình. Hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng đã tập trung trước căn nhà của nạn nhân trên đường Thân Nhân Trung phường Trảng Dài để theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trảng Dài và Công an TP.Biên hòa phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tiến hnahf điều tra làm rõ vụ việc.

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