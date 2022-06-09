Theo đó, khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 7-6, tại Km62+780m Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xe ôtô con BKS 17A-234.xx do tài xế P.Đ.P. (24 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) điều khiển đi hướng Thái Bình - Hải Phòng đã va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-140.xx kéo theo sơmi rơmóoc 15R-164.xx.

Người Lao Động cho hay: Ngày 8-6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra đêm 7-6, tại Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ.

Sau cú va chạm, phần đầu chiếc xe ôtô con chui xuống dưới thùng hàng xe container và bị hư hỏng nặng. 2 người trên xe ôtô con tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Được biết, cả 4 nạn nhân đều là người thôn Tô Trang, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, gặp nạn trên đường trở về sau đám cưới.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Phụ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm này.

Gần đây, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng từ xe ô tô, đặc biệt liên quan đến việc điều khiển xe sau khi tham gia tiệc và có nồng độ cồn trong người.

Theo đó, Tri thức trực tuyến đưa tin vào ngày 2/6, ôtô Audi do Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1987, cán bộ Sở GTVT Bắc Giang) lái trên đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Văn Cảnh.

Chiếc xe Audi đụng trúng khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tới khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, xe này va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1974, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) cầm lái chở theo vợ và con gái.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Công an thành phố Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Đức Thịnh để phục vụ điều tra. Cảnh sát xác định tài xế ôtô Audi có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở.

Chiếc xe ô tô bị tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Dân trí.

Cũng liên quan đến xe ô tô bị tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe ben lật nghiêng đè nát xe con làm 3 người tử vong. Tình huống đánh lái gấp khiến xe ben bị mất trọng tâm rồi lật nghiêng, đè vào chiếc xe con đang chạy đến từ hướng đối diện. May mắn tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình đã kịp thời phanh lại, tránh một vụ va chạm nguy hiểm.

Thùng xe ben đã đè bẹp chiếc xe con, khiến 3 người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ, một người bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu.

Hiện, các vụ việc trên đang được các bên liên quan xử lý.