Người Lao Động cho hay: Ngày 8-6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra đêm 7-6, tại Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ.

Theo đó, khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 7-6, tại Km62+780m Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xe ôtô con BKS 17A-234.xx do tài xế P.Đ.P. (24 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) điều khiển đi hướng Thái Bình - Hải Phòng đã va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-140.xx kéo theo sơmi rơmóoc 15R-164.xx.