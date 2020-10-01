Người mẹ giao con gái 1 tuổi cho người khác nuôi để lấy 22 triệu rồi nói với chồng hờ rằng con bị bắt cóc.
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Mới đây, trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ mẹ cho con rồi báo tin giả là bị bắt cóc gây hoang mang dư luận địa phương.
Theo thông tin trên Zing, ngày 29/9, Công an huyện Đắk Mil nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn xã Đức Mạnh vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.
Cháu bé bị bắt cóc mới 1 tuổi, là con của chị N.T.T. (36 tuổi) và anh H.M.K. (34 tuổi). Cả hai chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại một phòng trọ ở xã Đức Mạnh.
Tuy nhiên qua điều tra, cơ quan công an phát hiện cháu bé không hề bị bắt cóc như tin báo. Do hoàn cảnh khó khăn, chị T. đăng lên Facebook tìm người nuôi con. Theo thỏa thuận, vào 7 giờ 30 ngày 29/9, chị L. cùng gia đình đến phòng trọ của chị T. để nhận nuôi đứa bé và đưa cho chị này 22 triệu đồng.
Sau đó, chị T. loan tin bị bắt cóc con gái để có lý do giải thích với anh K. Tại cơ quan điều tra, bước đầu người mẹ đã thừa nhận tạo hiện trường giả vụ bắt cóc trẻ em để anh K. không biết việc mình cho con.
Vụ việc đang được Công an huyện Đắk Mil điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.