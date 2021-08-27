Để lại xe máy và dép lê trên thành cầu, người phụ nữ nghi nhảy sông tự tử vì có biểu hiện trầm cảm

Xã hội 27/08/2021 15:18

Vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Dùng mới, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 27/8, ông Tưởng Đăng Hào – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, tại khu vực cầu Dùng mới xảy ra vụ nghi nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi nghe tiếng động bất thường tại khu vực cầu Dùng mới, một số người dân gần đó đã lập tức chạy ra kiểm tra thì phát hiện một chiếc xe máy mang biển số 37H9 – 69xx và một đôi dép lê để lại bên thành cầu.

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Khu vực xảy ra vụ việc Ảnh: Tiền Phong

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7, huy động 02 xe CC&CNCH, 10 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng để nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân. Qua xác nhận ban đầu, nạn nhân là chị H.T.T (SN 1972) trú tại Khối 5A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương.

Người dân địa phương cho biết, chị T. có biểu hiện của bệnh trầm cảm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

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Sau khi dùng dao đâm người vợ bị trọng thương, ông N. đã vào phòng khóa trái cửa, treo cổ tự tử. Nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa cả 2 vợ chồng đi cấp cứu.

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