Sáng sớm 27/2, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt và đưa vào bờ thành công ca nô du lịch QNa-1125 gặp nạn trên biển Cửa Đại, Hội An.

Liên quan đến vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 16 người tử vong và 1 người vẫn mất tích, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM một ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, Thiếu tá Trần Văn Khiêm (Đồn Biên phòng Cửa Đại, thuộc Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) vẫn cảm thấy rùng mình, đau xót khi nhắc lại. Anh Khiêm kể lại, chỉ hơn hai phút sau khi nhận thông tin có ca nô gặp nạn, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận hiện trường. Thiếu tá Trần Văn Khiêm tham gia vớt được 10 nạn nhân vụ lật ca nô - Ảnh: Pháp luật TP.HCM “Lúc này, hiện trường có sóng rất lớn, gió rất to. Trực tiếp thấy các nạn nhân trên tàu đang cầu cứu, tôi cùng đồng chí Vạn (phó đồn trưởng) cùng hai đồng chí nữa nhanh chóng nhảy xuống tiếp cận, cứu được ba người sống đưa lên tàu. Tôi tiếp tục lặn vào bên trong tàu vớt thêm ba người, chuyến đầu tiên chúng tôi đưa vào bờ sáu người. Khi anh em chạy vào, còn mình tôi bám lại trên tàu bị nạn, vẫy gọi tàu chạy ngang vớt thêm bốn người nữa.

Khi trực tiếp lặn vào trong tàu, tôi kéo được ba người ra ngoài. Dù biết bên trong còn nhiều người nhưng hiện trường quá nguy hiểm, thấy người ở đó nhưng không cứu được, rất đau lòng. Dù anh em đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn chưa yên lòng vì đã có quá nhiều người chết” - anh Khiêm chua xót. Được biết, Thiếu tá Khiêm cứu vớt được 10 người nhưng không biết ai sống sót, ai đã chết bởi người dân đưa lên hầu như đều đã bất tỉnh. Thiếu tá Khiêm rưng rưng: “Khi đưa nạn nhân lên tàu, họ nằm la liệt, rất đau xót! Họ là người dân của mình, họ là người vô tội, cảm giác họ bị chết oan!”.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích - Ảnh: VTV Theo VTV đưa tin, sáng sớm 27/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an tỉnh Quảng Nam cùng người dân địa phương đã vận lộn với sóng lớn, tiến hành trục vớt và đưa vào bờ thành công ca nô du lịch QNa-1125 bị nạn trên biển Cửa Đại vào lúc 14 giờ ngày 26/2. Theo ghi nhận ban đầu, ca nô du lịch Qna-1125 bị sóng đánh vỡ mạn thuyền bên trái, nước tràn vào và lật úp về bên trái… Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên. Cũng trong ngày 27/2, theo nguyện vọng của gia đình, sau khi khâm liệm, thi thể 7 nạn nhân sẽ được đưa đi hỏa thiêu tại thành phố Đà Nẵng rồi đưa tro cốt về quê, thi thể 8 nạn nhân khác sẽ được chính quyền hỗ trợ phương tiện đưa về gia đình lo hậu sự.

Tại sao các nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại đã mang áo phao nhưng vẫn tử vong thương tâm? "Ca nô chuẩn SB kiểu này thì họ bị kẹt lại bên trong khoang, dù có mặc áo phao cũng không bao giờ thoát được" - Một ngư dân cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-xot-truoc-loi-ke-cua-thieu-ta-don-bien-phong-cua-dai-anh-em-da-co-gang-het-suc-nhung-chua-yen-long-vi-da-co-qua-nhieu-nguoi-chet-452571.html