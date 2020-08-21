Danh tính người mẹ vứt con trong khe tường hẹp ở Hà Nội: Là sinh viên năm 2, bỏ con vì có thai ngoài ý muốn

Sau 2 ngày tiến hành xác minh, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã xác định được danh tính người mẹ ném con trong khe tường hẹp gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ mẹ ném con trong khe tường hẹp ở Hà Nội gây xôn xao dư luận xã hội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm cho biết đã xác định được danh tính người mẹ.

Theo thông tin trên Đại Đoàn Kết, mẹ của em bé sơ sinh là N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên năm 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Do có thai ngoài ý muốn, H. đã vứt bỏ con mới sinh vì sợ ảnh hưởng đến việc học và không muốn bị gia đình, bạn bè biết chuyện.

Em bé bị bỏ rơi đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Khe tường hẹp nơi mọi người phát hiện bé sơ sinh - Ảnh: Internet

Người dân đục tường cứu em bé - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18/8, người dân ở khu nhà trọ số 45, Đào Nguyên, Trâu Qùy (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp khoảng hơn 10cm.

Mọi người cùng đục tường cứu cháu bé ra ngoài, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Em bé được đưa vào BV huyện Gia Lâm cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên BV Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Gia Lâm điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai nghi bị mẹ ném vào khe tường ở Hà Nội Sau khi giải cứu bé trai nghi bị mẹ ném vào khe tường ở Hà Nội, người dân đã đưa bé đi cấp cứu tại BV huyện Gia Lâm, sau đó chuyển vào BV Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-me-vut-con-trong-khe-tuong-hep-o-ha-noi-la-sinh-vien-nam-2-bo-con-vi-co-thai-ngoai-y-muon-377082.html