Danh tính bị can duy nhất ở Tịnh Thất Bồng Lai có tình tiết giảm nhẹ tội vì 'ăn năn hối cải'?

Xã hội 11/06/2022 10:11

5/6 bị can ở Tịnh Thất Bồng Lai đều tỏ ra ngoan cố trong quá trình điều tra, chỉ duy nhất 1 người thành khẩn khai báo. Bị can này giữ vai trò gì tại tịnh thất?

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 9/6, liên quan đến vụ “Tịnh thất Bồng Lai”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để xét xử 6 bị can Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995), Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998),  Cao Thị Cúc (SN 1960) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, lợi dụng quyền tự do ngôn luận các bị can trên đã sử dụng thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) để quay các đoạn clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, youtube cá nhân những chứa các nội dung sai sự thật, bịa đặt nhằm xuyên tạc, tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Từ năm 2016, bị can Lê Tùng Vân cùng các bị can trên và một số người khác (trong đó có nhiều em nhỏ được các bị can nói là trẻ em cơ nhỡ đem về nuôi) đã đến khu đất tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ và biến nơi này thành điểm tu tại gia theo phật giáo, lấy tên là “Tịnh thất Bồng lai”.

“Tịnh thất Bồng lai” hoạt động nhưng chưa thông qua các ngành chức năng và chưa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An công nhận. Bị can Lê Tùng Vân đã đổi tên nơi này thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Danh tính bị can duy nhất ở Tịnh Thất Bồng Lai có tình tiết giảm nhẹ tội vì 'ăn năn hối cải'? - Ảnh 1
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố 6 bị can tại 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh: báo Công Lý

Theo báo Pháp luật TP.HCM, cả 6 bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Lê Thanh Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ vì đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Theo thông tin của trang Đời sống và Pháp luật, Lê Thanh Trùng Dương ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn so với những người còn lại. Người này cũng chưa từng trả lời báo chí hay chia sẻ về cuộc sống ở Tịnh Thất Bồng Lai. Trang cá nhân của Trùng Dương dù sở hữu hơn 80 nghìn lượt theo dõi, song ít khi đăng bài mới, chủ yếu đều được gắn thẻ bởi các cá nhân khác.

Danh tính bị can duy nhất ở Tịnh Thất Bồng Lai có tình tiết giảm nhẹ tội vì 'ăn năn hối cải'? - Ảnh 2
 Bị can Lê Thanh Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ vì đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trong Tịnh Thất Bồng Lai, Trùng Dương làm công việc chăm sóc, nuôi dưỡng các chú tiểu. Bị can này cũng có sở thích tập thể hình như Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên. Ngoài ra, Trùng Dương còn tham gia livestream hát hò, văn nghệ với nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư vào dịp lễ Vu Lan, Trùng Dương tiết lộ mình là trẻ mồ côi, không rõ tung tích của bố mẹ. Bị can được Lê Tùng Vân nhận nuôi từ nhỏ. Tuy nhiên, theo thông tin từ kết luật điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Lê Thanh Trùng Dương là con của bà Cao Thị Cúc, hiện chưa rõ bố là ai.

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