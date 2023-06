Nhân thân 'mù mờ' của bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai: Không rõ chồng nhưng đã có 3 người con

Theo báo Dân Việt đưa tin, chiều 7/6, thông tin từ Viện KSND tỉnh Long An cho biết, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An, vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự) tại Tịnh thất Bồng Lai đã có đến 7 bị can.

Trong đó, bị can thứ 7 là bà Lê Thu Vân được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác. Theo hồ sơ, bị can Lê Thu Vân (ngụ P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Được biết, bà Lê Thu Vân bị khởi tố vào cùng ngày 10/5/2022 với bà Cao Thị Cúc.