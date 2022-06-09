Nhân thân 'mù mờ' của bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai: Không rõ chồng nhưng đã có 3 người con

Trong đó, bị can thứ 7 là bà Lê Thu Vân được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác. Theo hồ sơ, bị can Lê Thu Vân (ngụ P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Được biết, bà Lê Thu Vân bị khởi tố vào cùng ngày 10/5/2022 với bà Cao Thị Cúc.

Theo báo Dân Việt đưa tin, chiều 7/6, thông tin từ Viện KSND tỉnh Long An cho biết, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An, vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự) tại Tịnh thất Bồng Lai đã có đến 7 bị can.

Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho thấy, bị can Lê Thu Vân đã đi cùng ông Lê Tùng Vân sau khi rời quê nhà An Giang vào năm 1990, lên sống tại 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM.

Tuy nhiên, tại thời điểm bị khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai, không ai biết bị can đã đi đâu. Sau đó, Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can ở TP. Cần Thơ thì được biết Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990.

Bị can Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sống đến trước khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án khoảng vài ngày.

Hiện, cơ quan chức năng cũng đang truy tìm bà Lê Thu Vân để phục vụ điều tra - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của báo Thanh Niên, bị can Lê Thu Vân là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh và chức sắc trong Phật giáo là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật…

Trong 5 video clip vi phạm pháp luật của 2 tài khoản “5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” và “Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official” đều có Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, vì nhiều nguyên nhân, ngày 1/6 vừa qua, cơ quan này quyết định tách vụ án hình sự liên quan bị can Lê Thu Vân để tiếp tục điều tra. Hiện, cơ quan này vẫn đang truy tìm bị can Lê Thu Vân để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên chưa ra lệnh truy nã.

Ngoài ra, theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, lai lịch của những bị can tại Tịnh thất Bồng Lai rất mù mờ. Bị can Lê Tùng Vân chưa có vợ, trong khi 2 bị can Cao Thị Cúc và Lê Thu Vân không rõ người chồng, các bị can còn lại không rõ người cha.

Lê Tùng Vân, 90 tuổi, nguyên quán TX.Châu Phú, An Giang, chỗ ở hiện nay tại nhà Cao Thị Cúc. Bị can Vân không có vợ con.

Bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, thường trú tại Tịnh thất Bồng Lai, là con của bị can Lê Thu Vân và không rõ người cha.

Bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, 30 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, thường trú tại Tịnh thất Bồng Lai, là con bị can Lê Thu Vân, không rõ người cha

Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, thường trú Tịnh thất Bồng Lai, là con bị can Lê Thu Vân, chưa rõ danh tính người cha.

Bị can Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán và thường trú, chỗ ở hiện hiện nay tại Tịnh thất Bồng Lai, là con của bị can Cao Thị Cúc, chưa rõ người cha.

Bị can Cao Thị Cúc, 62 tuổi, nguyên quán xã Long Hựu Đông, H.Cần Đước, Long An, là chủ hộ tại Tịnh thất Bồng Lai, chưa rõ danh tính người chồng. Cao Thị Cúc hiện còn người mẹ 82 tuổi ở quê nhà. Bị can Cúc là mẹ của bị can Lê Thanh Trùng Dương và một người nữ 29 tuổi, cũng là thành viên Tịnh thất Bồng Lai.

Bị can Lê Thu Vân là mẹ của 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên, không rõ danh tính người chồng. Từ năm 1990, Lê Thu Vân cùng Lê Tùng Vân đến TP.HCM định cư, sau đó dọn về Tịnh thất Bồng Lai đến trước khi bị khởi tố thì mất tích.