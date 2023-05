Cuộc sống hiện tại của 5 chú tiểu ra sao khi những người 'chủ chốt' ở Tịnh thất Bồng Lai đang bị khởi tố, tạm giam?

Những ngày vừa qua, vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" vẫn đang gây nhiều sự chú ý của dư luận. Mới đây nhất, theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn và ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can.

Kết luận điều tra cũng đã được tống đạt đến 6 bị can, trong đó 2 bị can Nhất Nguyên và Trùng Dương không thừa nhận kết luận này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết việc phủ nhận kết luận điều tra là quyền của bị can, không ảnh hưởng đến những quy trình trình thực hiện các bước tố tụng tiếp theo của các ngành chức năng. VKSND tỉnh Long An cũng đã ra các quyết định gia hạn tạm giam đối với 3 Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Tùng Vân, tiếp tục gia hạn thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú.

Những ngày vừa qua, vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" vẫn đang gây nhiều sự chú ý của dư luận - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi vướng vào những sai phạm, Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) nổi tiếng với 5 chú tiểu tham gia "Thách thức danh hài" và giành giải quán quân. Được biết, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên chính là 2 người hướng dẫn, dạy các bé diễn hài. Không chỉ vậy, họ còn tự nhận là tu sĩ, giới thiệu cả 5 bé đều là trẻ mồ côi.