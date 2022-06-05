Cuộc sống hiện tại của 5 chú tiểu ra sao khi những người 'chủ chốt' ở Tịnh thất Bồng Lai đang bị khởi tố, tạm giam?

Giữa thời điểm nhạy cảm vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", cuộc sống của 5 chú tiểu nhận nhiều sự quan tâm và chú ý hơn bao giờ hết.

Những ngày vừa qua, vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" vẫn đang gây nhiều sự chú ý của dư luận. Mới đây nhất, theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn và ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can. Theo đó, 6 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Kết luận điều tra cũng đã được tống đạt đến 6 bị can, trong đó 2 bị can Nhất Nguyên và Trùng Dương không thừa nhận kết luận này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết việc phủ nhận kết luận điều tra là quyền của bị can, không ảnh hưởng đến những quy trình trình thực hiện các bước tố tụng tiếp theo của các ngành chức năng. VKSND tỉnh Long An cũng đã ra các quyết định gia hạn tạm giam đối với 3 Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Tùng Vân, tiếp tục gia hạn thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú. Những ngày vừa qua, vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" vẫn đang gây nhiều sự chú ý của dư luận - Ảnh minh họa: Internet Trước khi vướng vào những sai phạm, Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) nổi tiếng với 5 chú tiểu tham gia "Thách thức danh hài" và giành giải quán quân. Được biết, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên chính là 2 người hướng dẫn, dạy các bé diễn hài. Không chỉ vậy, họ còn tự nhận là tu sĩ, giới thiệu cả 5 bé đều là trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, theo thông tin của Dân Trí, cơ quan chức năng xác minh rằng 5 đứa trẻ được gọi là chú tiểu nhí sống tại Tịnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ lang thang, cơ nhỡ mà vẫn đang sống cùng với mẹ ruột tại chính nơi này. Sau khi 5 chú tiểu giành quán quân của chương trình, Tịnh thất Bồng Lai đã tạo ngay 2 kênh Youtube đăng tải các clip về cuộc sống hằng ngày của các bé - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi 6 người chủ chốt của Tịnh Thất Bồng Lai bị bắt tạm giam, khán giả rất quan tâm đến cuộc sống 5 chú tiểu. Có thể thấy dẫu ồn ào bủa vây, cả 2 kênh Youtube của 5 chú tiểu vẫn hoạt động bình thường và đều đặn đăng tải clip quay lại hoạt động thường ngày của các bé. Được biết, thời điểm tham gia Thách thức Danh hài, kênh YouTube của nhóm 5 chú tiểu từng thu về đến 200 triệu đồng mỗi tháng. Sau này kênh vẫn duy trì lượng view, đăng ký khá cao, trung bình mỗi tháng vẫn có trên dưới 50 triệu đồng. Tại clip đăng tải mới nhất, có thể thấy 5 chú tiểu ngày nào đã cao lớn hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Gần đây nhất trên kênh của 5 chú tiểu vẫn đăng tải đoạn video chiêu đãi các bé nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Trong clip có thể thấy, các bé đã cao lớn hơn thời gian tham gia Thách thức danh hài rất nhiều. Được biết, hiện các em đều đã vào học cấp 1, có cuộc sống như bao trẻ em khác. Tuy nhiên, dưới phần bình luận các clip đăng tải, đa số ý kiến đều cho rằng việc thường xuyên chia sẻ hình ảnh của nhóm 5 chú tiểu lên mạng giữa thời điểm nhạy cảm hiện tại là không nên.

Lật tẩy clip “thầy ông nội” ở “Tịnh thất Bồng Lai”: hàng loạt hành vi phạm pháp 'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân được khai nhận là người tham gia trực tiếp trong clip này, tất cả đều được 'duyệt' trước khi đăng lên youtube cho nhiều người xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-hien-tai-cua-5-chu-tieu-ra-sao-khi-nhung-nguoi-chu-chot-o-tinh-that-bong-lai-dang-bi-khoi-to-tam-giam-473761.html