Dân mạng truy lùng thanh niên lái xe phân khối lớn chặn đầu xe chở người già đi cấp cứu 'lấy le' với bạn gái

Cách đây không lâu, vụ việc một người đàn ông chặn đầu xe cứu thương khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên trẻ chạy xe phân khối lớn chở theo bạn gái cố tình chặn đầu xe đang chở cấp cứu.

Vì quá bức xúc, tài xế đã mở cửa sổ, nói với chàng trai: “Làm gì vậy? Xe đang chở người già đi cấp cứu”.

Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối 22/12 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, tài xế chở người bệnh đi cấp cứu thì một thanh niên điều khiển xe phân khối lớn chở theo bạn gái lạng lách và tạt đầu phía trước khiến xe không thể di chuyển.

Chàng trai chở bạn gái trên xe phân khối lớn lạng lách trước xe chở người đi cấp cứu - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh định giữ thanh niên này lại để dạy cho một bài học. Tuy nhiên anh ta đã nhanh chóng lái xe bỏ chạy. Điều đáng nói ở đây là sau khi đi được một đoạn, chàng trai này lại tiếp tục quay lại chặn đầu xe lần nữa.

Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng tức giận. Ai nấy đều bức xúc trước sự vô ý thức của chàng trai trẻ này vì đã coi thường tính mạng của người khác. Thậm chí nhiều người còn truy lùng danh tính nam thanh niên với ý định dạy dỗ cho anh ta một bài học.

Sự việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

“Không hiểu thanh niên này đang nghĩ gì trong đầu. Chắc là muốn thể hiện với bạn gái. Bác tài xế này hiền chứ gặp người khác chắc lên xe cùng đi cấp cứu luôn rồi”, A.N bình luận.

“Xin info để mình ship tặng cuốn sách dạy làm người. Chắc mua xe hết tiền không có tiền đi học văn hóa đạo đức”, G.A mỉa mai.

“Ghét nhất cái kiểu đi xe đẹp chở bạn gái ăn mặc thì hở hang, vừa đi vừa rít ga lạng bên này lách bên kia như kiểu chúng mày thấy không bạn gái tao có xe đẹp tao cũng có. Chỉ muốn cầm gạch phang thôi”, O.H bày tỏ sự bức xúc với những thanh niên thích thể hiện và thiếu ý thức khi tham gia giao thông.