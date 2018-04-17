Dân mạng tìm ra Facebook cô gái trong clip 'mây mưa' tại quán trà sữa

Vài ngày qua, đoạn clip cặp đôi nam nữ 'mây mưa' trong quán trà sữa được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi vô tư "mây mưa" trong quán trà sữa ở Hà Nội. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hơn 100 ngàn lượt xem và hàng chục ngàn chia sẻ, bình luận. Hành động phản cảm của cặp đôi trong cửa hàng trà sữa khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh: Facebook Theo hình ảnh trong clip, cặp đôi ngồi trước cửa sổ bằng kính và vô tư thể hiện tình cảm bằng cách hôn hít, sờ soạng khắp người nhau. Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn ngồi lên đùi chàng trai và làm nhiều hành động sống sượng khiến người đi đường sửng sốt.

Hành động của cặp đôi khiến người đi đường 'đỏ mặt' - Ảnh: Facebook Không lâu sau, cư dân mạng đã tìm ra được Facebook cá nhân của cô gái trong đoạn clip trên. Theo thông tin đăng tải, cô nàng tên H.A., sống tại Hà Nội. Mới đây, cô gái trẻ đã lên tiếng nói về ồn ào của bản thân trong mấy ngày qua. Cô nàng tỏ ra khá bình thản trước những sóng gió vừa qua - Ảnh: Facebook Ngoài ra, cô gái cho rằng đây là chiêu trò kinh doanh của cửa hàng trà sữa - Ảnh: Facebook Hình ảnh được cho là của cô gái trẻ 'mây mưa' với bạn trai trong cửa hàng trà sữa - Ảnh: Facebook Cô nàng có ngoại hình khá xinh xắn - Ảnh: Facebook Dòng trạng thái của H.A. nhận về vô số bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Người tỏ ra thông cảm vì tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm, người lại cho rằng cô nàng đang cố câu kéo sự nổi tiếng và ngụy biện về những lỗi lầm của bản thân.

"Mọi người đừng tạo áp lực cho người ta thêm nữa. Cô gái cũng đã nhận vô số chỉ trích về hành động sai lầm của mình rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", My Nguyễn bình luận. "Thừa biết hành động của mình là sai và phản cảm tại sao vẫn làm nhỉ? Làm xong rồi còn mong mọi người suy xét đúng sai là sao? Càng ngày càng thấy đạo đức giới trẻ đi xuống quá", Hoàng Nguyễn cho biết. "Thiết nghĩ cô gái nên im lặng để mọi việc lắng xuống thay vì cứ tạo sóng gió thế này. Mọi người cũng đừng dồn ép người ta quá vì mỗi người đều có cuộc sống riêng", Hải An bày tỏ.

Đang 'mây mưa' với khách làng chơi trong phòng tắm, gái bán hoa bị công an ập vào bắt quả tang Vì nhà quá nhỏ nên hai cặp đôi mua dâm phải vào phòng chứa đồ và phòng tắm để thỏa mãn. Tuy nhiên, đang hành sự thì công an huyện Đông Hòa ập vào bắt quả tang.

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