Liên quan đến vụ hỏa hoạn thương tâm trên địa bàn TP. Hà Nội rạng sáng ngày 4/4, nhiều người thân, bạn bè đã đến nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa để đưa tiễn các nạn nhân. Ai nấy đều đau xót cho những việc vừa qua.

Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng ngày 4/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đường Tôn Đức Thắng (Q.Đống Đa, Hà Nội) khiến 4 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông N.T.T., SN 1940; chị N.A.H., SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của ông T.; anh Đ.H.V., SN 1983, là chồng chị H. và cháu Đ.H.T.M., SN 2011, là con gái chị H. và anh V.

Chiều nay, khoảng 14h, nhiều người đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa để đưa tiễn các nạn nhân xấu số. Ai nấy đều không kìm được nước mắt. Khung cảnh lễ tang - Ảnh: Gia đình và Xã hội Anh Minh Quang - người thân - chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị: "Lúc ấy cả gia đình bác mình gồm 4 người đã chạy hết lên trên tầng 3 để thoát hiểm nhưng không được. Khu vực chuồng cọp được bịt kín, cửa bên dưới xây dựng kiên cố, các anh cứu hoả cũng nỗ lực phá cửa nhưng không được. Mọi người bị mắc kẹt hết trong đó, lửa to quá". Anh Quang - một người thân khác - nghẹn lời cho biết khi anh tới, mọi người đã tử vong: "Chị gái còn đang mang bầu con trai 3 tháng tuổi, con lớn mới có 10 tuổi, do bận việc nên mình cũng ít gặp gỡ gia đình nhưng giờ sao gặp được nữa".

Nhiều người thân, bạn bè đến đưa tiễn người đã khuất - Ảnh: Zingnews Mọi người không giấu được nước mắt - Ảnh: Zingnews Nhiều học sinh là bạn cùng lớp với cháu T.M. tại trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện cũng đến tham dự - Ảnh: Gia đình và Xã hội Các bé xếp hàng ngay ngắn để tiễn đưa bạn mình - Ảnh: Gia đình và Xã hội Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do sự cố chập điện dưới tầng 1, bỉm và các thiết bị bắt lửa, lan lên trên tầng cao. Cửa chính là lối thoát hiểm duy nhất nhưng lại bị bịt kín, người bên trong không thể ra ngoài. Cả 4 chạy lên tầng tum, kêu cứu, rồi dần chìm trong biển lửa. Đến 9h50 sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân cuối cùng mới được đưa ra khỏi hiện trường.

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