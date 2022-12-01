Dai-ichi Life Việt Nam liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp vì Cộng đồng

Xã hội 01/12/2022 12:34

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” trong buổi lễ Tôn vinh các Doanh nghiệp vì Cộng đồng – “Saigon Times CSR 2022” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Được biết, đây là năm thứ tư liên tiếp (2019-2022) Dai-ichi Life Việt Nam được trao tặng danh hiệu cao quý này. Danh hiệu một lần nữa ghi nhận và tôn vinh những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng của công ty thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR), hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

 Dai-ichi Life Việt Nam liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Ảnh 1

Bà Lưu Thị Thu Hằng – Giám đốc Cấp cao Thương hiệu và Marketing Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2022”

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục là một trong 40 doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2022”. Đây là niềm tự hào và nguồn động viên to lớn để Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, nhằm mang đến cuộc sống an tâm, hạnh phúc cho khách hàng và gia đình cũng như vì sự phát triển bền vững cho xã hội”.

Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với uy tín thương hiệu Nhật Bản, song hành với mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam luôn định hướng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững.

Trong suốt hơn 15 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp hơn 60 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc, xuyên suốt bốn lĩnh vực: sức khỏe y tế, giáo dục, môi trường và từ thiện xã hội.

Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, Dai-ichi Life Việt Nam đã tài trợ hơn 6,3 tỷ đồng để thực hiện các chương trình thiết thực như: trao tặng 34 hệ thống lọc nước uống sạch cho 17 trường học tại các tỉnh, thành trên toàn quốc; hiến máu nhân đạo với gần 120.000 ml máu được hiến tặng; phẫu thuật mắt miễn phí cho hơn 500 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể; trao học bổng, quà khuyến học và chăm sóc sức khỏe cho hơn 5.300 học sinh vùng sâu vùng xa; trao hơn 600 suất hỗ trợ cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai…

Dai-ichi Life Việt Nam liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Ảnh 2

Một điểm nhấn trong năm 2022, bên cạnh các hoạt động đánh dấu mốc son 15 năm hình thành và phát triển (2007 - 2022), nhằm hưởng ứng dự án “Happiness - Dai-ichi” của Tập đoàn Dai-ichi Life nhân kỷ niệm 120 năm thành lập (1902 - 2022), vào đầu tháng 10/22, Dai-ichi Life Việt Nam đã ra mắt Dự án “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho mọi người”, trong đó, “Hạnh phúc cho Cộng đồng” và “Hạnh phúc cho Trái đất” là hai trong ba mục tiêu chính của dự án, thể hiện mong muốn chung tay cùng cộng đồng địa phương thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, cam kết hành động ứng phó “vì một tương lai an tâm hạnh phúc” cho khách hàng, gia đình, cộng đồng cũng như thế hệ mai sau.

Dự án đã và đang được triển khai với chương trình “Nước sạch học đường” - tài trợ hệ thống máy lọc nước cung cấp 15 triệu lít nước sạch cho các trường học vùng sâu vùng xa; chương trình hỗ trợ giáo dục và dinh dưỡng cho 15.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chương trình “Giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thiểu khí thải carbon” và trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn… Bên cạnh chiến dịch phủ xanh đô thị, công ty còn đẩy mạnh truyền thông giáo dục thường kỳ nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thiểu khí thải carbon và sử dụng năng lượng hiệu quả…

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