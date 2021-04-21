Đã tìm thấy thi thể nam sinh nghi bị trầm cảm nhảy cầu Thuận Phước, để lại thư tuyệt mệnh 'ba hãy yêu thương mẹ nhiều hơn'

Rạng sáng nay 21/4, thi thể nam sinh nhảy cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) vào 5 ngày trước đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân Dương Công Thành (20 tuổi) trú ở thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nạn nhân Thành là người đã nhảy cầu Thuận Phước tự tử vào tối ngày 17/4 trước đó.

Thi thể nam sinh xấu số đã được tìm thấy sau 5 ngày mất tích - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Được biết, thi thể anh Thành nổi trên vịnh Đà Nẵng và được một tàu cá của tỉnh Quảng Bình phát hiện và đưa vào đất liền vào khoảng 3h30 sáng nay 21/4.

Trước đó, theo Công an Nhân dân, khoảng 19h tối ngày 17/4, anh Dương Công Thành (20 tuổi), trú ở thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chạy xe máy đến cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hàn tự tử.

Hiện trường cầu Thuận Phước - - Ảnh: Công an Nhân dân

Cũng theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, tại hiện trường nơi nạn nhân nhảy cầu tự tử đã để lại 1 bức thư tuyệt mệnh cho biết mình đã bị bệnh trầm cảm một thời gian khá dài. Đồng thời, nam thanh niên cũng nhắc gửi đến mẹ và cha mình: "Cảm ơn đã sinh ra con... Nhưng con xin lỗi vì đã không phụng dưỡng mẹ đến cuối cùng.... Mẹ đừng buồn" và "Ba hãy yêu thương mẹ nhiều hơn...".

Bức thư tuyệt mệnh nam sinh để lại - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Gia đình nạn nhân cũng cho biết, Thành là con trai út trong nhà có 5 anh chị em. Thành đang đi học và làm lễ tân tại TP. Hội An (Quảng Nam).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-tim-thay-thi-the-nam-sinh-nghi-bi-tram-cam-nhay-cau-thuan-phuoc-de-lai-thu-tuyet-menh-ba-hay-yeu-thuong-me-nhieu-hon-402792.html