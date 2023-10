Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu từ một người cha, ngày 9/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương vào cuộc, giải cứu 8 thiếu nữ bị nhốt, ép bán dâm trong quán karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa). Qua kiểm tra cho thấy quán karaoke này do Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) trực tiếp quản lý, điều hành; ngoài ra còn có Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên quản lý các tiếp viên nữ.

Đối tượng Phạm Ngọc Tiên chủ quán - Ảnh: Thanh niên

Những dụng cụ dùng để tra tấn nhân viên - Ảnh: An Ninh Thế Giới

Theo thông tin từ An Ninh Thế Giới, hai trong số những nạn nhân là Hồ Thị N. và Hồ Thị B., được một người phụ nữ mai mối đến quán karaoke Hoàng Gia để làm việc vì ở đó lương cao hơn chỗ làm hiện tại. Lần đầu đến quán, N. và B. thấy các tiếp viên vui vẻ, khoe một tháng làm được 40 triệu đồng, nhưng sau này mới biết là các tiếp viên bị chủ quán karaoke ép phải nói tốt về quán.