Họ đều là những thiếu nữ vẫn còn rất trẻ, vì mong muốn được đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình mà chủ quán karaoke lừa. Ông chủ đã nhẫn tâm sai bảo nhân viên tra tấn, lột đồ, tạt nước, chích điện... trong suốt thời gian dài. Đến khi được Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu, 8 tiếp viên mới biết mình vẫn còn "sống".

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu từ một người cha, ngày 9/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương vào cuộc, giải cứu 8 thiếu nữ bị nhốt, ép bán dâm trong quán karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa). Qua kiểm tra cho thấy quán karaoke này do Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) trực tiếp quản lý, điều hành; ngoài ra còn có Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên quản lý các tiếp viên nữ. Đối tượng Phạm Ngọc Tiên chủ quán - Ảnh: Thanh niên Những dụng cụ dùng để tra tấn nhân viên - Ảnh: An Ninh Thế Giới Theo thông tin từ An Ninh Thế Giới, hai trong số những nạn nhân là Hồ Thị N. và Hồ Thị B., được một người phụ nữ mai mối đến quán karaoke Hoàng Gia để làm việc vì ở đó lương cao hơn chỗ làm hiện tại. Lần đầu đến quán, N. và B. thấy các tiếp viên vui vẻ, khoe một tháng làm được 40 triệu đồng, nhưng sau này mới biết là các tiếp viên bị chủ quán karaoke ép phải nói tốt về quán.

Sau khi làm được một ngày tại quán trên, hai em bị ép kí hợp đồng trong một năm với mức lương chỉ 5 triệu đồng/tháng và dọa nếu phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường 15 triệu đồng. Do không chịu ký, N. và B. đã liên tục bị đá, đánh vào tay, chân, tạt tai và bị ép phải kí. Những ngày sau, N. và B. bị tịch thu điện thoại. Hai thiếu nữ thường xuyên bị đánh vì nhiều lý do như: không chiều khách, không cho khách quan hệ trong phòng karaoke... Hoảng loạn khi chứng kiến những cảnh này, B. trình bày với chủ quán muốn nghỉ việc để về nhà tiếp tục đi học. Sau nhiều lần thuyết phục không thành công, B. lấy cớ điện thoại bị hư, xin đi sửa để gọi điện cho cha; nhờ ông gọi cho chủ quán xin cho em về. Một tuần sau khi B. vào làm, chủ quán đồng ý cho em về nhà. Người này chở B. ra Bến xe Quảng Ngãi để chờ người cha vượt 90 km từ huyện miền núi Trà Bồng xuống đón... Em Đinh Thị Q., 16 tuổi, ở huyện Sơn Tây cùng một số tiếp viên bị lừa vào quán phục vụ khách và thường xuyên bị đánh đập, hành hạ. Đinh Thị Q. cũng kể lại: "Họ đưa em và một số nữ nhân viên khác vào phòng riêng rồi đánh đập. Họ đánh em không thương tiếc".

Quán karaoke nơi các thiếu niên bị bắt nhốt và tra tấn các 'tiếp viên' - Ảnh: An Ninh Thế Giới Đáng chú ý, thiếu nữ Ngô Thị T., 20 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên Huế khắp người bầm dập, thâm tím, dấu vết sau những lần bị tra tấn kinh hoàng bằng chích điện, dao, gậy... T. cho biết, em bị tra tấn, đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Điển hình khoảng 3 giờ sáng 7/4/2021, cho rằng Ngô Thị T. quan hệ riêng với khách tại quán karaoke nên bị các đối tượng trong quán đánh T., bắt T. đứng vào vũng nước rồi lấy bình ắc quy dùng để chích cá chích vào người làm T. bị điện giật gây thương tích. T. khóc lóc van xin nhưng các đối tượng không dừng lại. Tiếp theo, một thanh niên bắt T. lên tầng hai quán karaoke, ngồi vào khung sắt. Hắn ta dùng điện bình ắc qui chích vào khung sắt khiến Thu giật điện văng ra xa. Tra tấn khoảng 4 tiếng đồng hồ đến khi T. kiệt sức, thương tích khắp người, lúc đó các đối tượng mới dừng lại. Mỗi khi tra trấn đánh đập, Phạm Ngọc Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm khiến họ khiếp sợ mà phải nghe lời chúng. Các nhân viên nữ đã quá quen cảnh tượng nửa đêm bị đánh thức dậy rồi bị lôi ra đánh với nhiều lý do mà Tiên đưa ra như bị mất trộm tiền, khách phàn nàn, bỏ trốn… Sau quá trình bị đánh đập dã man, các thiếu nữ cũng đã bỏ trốn nhiều lần nhưng bất thành. Sau khi bị bắt về các đều phải chịu hình phạt tra tấn đánh đập nặng nề khiến các em kinh sợ và không dám bỏ trốn tiếp. Được biết, cơ quan Công an đã đưa các nữ tiếp viên đi kiểm tra, giám định sức khỏe, thương tích. Qua kiểm tra cơ sở karaoke, cơ quan Công an cũng thu giữ nhiều phương tiện gây án như bộ bình chích điện, khung sắt để nạn nhân lên tra tấn chích điện, gậy gộc… Công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Ngọc Tiên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nạn nhân vụ quán karaoke ‘đen’ ở Quảng Ngãi: ‘Họ chích điện để tra tấn em, buộc em phải phục vụ khách mua dâm’ Mới đây, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự một chủ quán karaoke vì có liên quan đến vụ 8 thiếu nữ bị bạo hành và ép bán dâm tại đây. Các nạn nhận cho biết, nếu không nghe theo, người của quán sẽ đánh đập, dùng dụng cụ chích điện để khống chế.

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