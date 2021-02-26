Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Đi làm miệt mài, tối còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được'

Xã hội 26/02/2021 16:27

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần thấy trách nhiệm của mình trong việc xử lý tình trạng karaoke tự phát làm ảnh hưởng tới người dân.

Sáng ngày 26/2, tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong với chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2021 do UBND TP tổ chức, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp cùng quyết liệt xử lý tình trạng karaoke tự phát gây khốn khó cho người dân.

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Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát hiểu trong cuộc họp gần đây - Ảnh: Người Lao Động

Vị lãnh đạo TP.HCM cho biết, ông thường nhận được tin nhấn vền các "hung thần" karaoke tụ phát, đặc biệt là từ 10 giờ đêm. Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân đi làm cả ngày, tối còn bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được. Các địa phương, sở ngành cần thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này, phải thấy đây là vấn nhức nhối, chứ không phải là chuyện bình thường.

"Người dân đi làm một ngày lao động miệt mài, tối còn bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được. Các địa phương, sở ngành cần thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Đừng xem chuyện này là chuyện bình thường", trích phát biểu của ông Phong do Tuổi Trẻ ghi nhận lại. 

Cũng trong sáng nay, ông Phong cũng đã chuyển cho Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan 4 bài báo phản ánh vấn đề này và yêu cầu phải chỉ đạo xử lý quyết liệt.

Trước đó, Chủ tịch UBND phường 6, quận Gò Vấp Nguyễn Đình An cho biết phường đang gặp khó khăn khi xử lý vấn đề hát karaoke gây tiếng ồn tại các khu dân cư.

Ông cho rằng hiện nay đã có đầy đủ các biện pháp chế tài nhưng khả năng thực thi là không có. Cán bộ phường không thể đo tiếng ồn để có cơ sở xử lý. Do đó, Chủ tịch UBND phường 6 kiến nghị TP đưa vào sử dụng một phần mềm đo tiếng ồn, cán bộ khi chỉ cần cài đặt phần mềm này là có thể xử lý được.

Trước phản ánh của địa phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Trung Trực cho biết, theo quy định hiện hành, việc xử lý tiếng ồn giao cho ngành về môi trường. Theo ông Trực, trong thời gian tới, ngành môi trường sẽ rà soát, phối hợp với các sở ngành thành lập một tổ liên ngành có công an, các sở và địa phương để đi xử phạt, lập biên bản. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đề xuất những giải pháp cụ thể để xử lý vấn đề này.

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Từ khóa:   Karaoke ô nhiễm tiếng ồn câu chuyện bức xúc

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