Giỗ Tổ Hùng Vương: Biển người tay xách nách mang, chen chúc thoát khỏi dòng người ken đặc ở đền Hùng

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người đổ về đây không đông như mọi năm nhưng ước tính có đến hàng vạn người từ khắp nơi đến dâng hương lễ Đền Hùng. Lường trước tình hình, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều chốt kiểm soát, phân luồng người dân.

Do số lượng người đổ về quá đông, có những lúc nhiều người tập trung một chỗ gây ra tình trạng hỗn loạn vì ai cũng có tâm lý muốn vào bên trong dâng hương. Lực lượng chức năng phải phát loa liên tục yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định, xếp hàng theo lượt để việc hành lễ diễn ra theo trật tự.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, Đoàn thanh niên tình nguyện phải tạo hai hàng rào mềm trước sân công quán để mở đường nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh tượng ùn tắc như sắp “vỡ trận” khi dòng người cố tình chen lấn nhau để di chuyển nhanh lên các đền thờ.

Ở khu vực đền các vua Hùng luôn trong tình trạng đông đúc người dân và du khách - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, trong ngày 20/4 đã có khoảng 15.000 người đến lễ đền Hùng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã khảo sát và xây dựng phương án bảo vệ an ninh trong suốt thời gian diễn ra lễ giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân đến tham quan, dân hương trên các đền Tổ để tránh xảy ra tình trạng quá tải gây mất an toàn.