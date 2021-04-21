Giỗ Tổ Hùng Vương: Biển người tay xách nách mang, chen chúc thoát khỏi dòng người ken đặc ở đền Hùng

Xã hội 21/04/2021 14:34

Năm nay, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 thế nhưng tình trạng người dân đổ về dâng hương lễ Đền Hùng ở Phú Thọ vẫn rất đông. Ước tính lượng du khách đổ về nơi đây hàng ngàn người nên không tránh khỏi cảnh chen chúc.

Sáng nay (21/4) cũng tức là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), sau khi hoàn thành nghi thức dâng hương, khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng chính thức mở hàng rào chắn cho du khách đến dân hương và tham quan.

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Ngay từ sáng sớm, hàng người đã nối nhau đến dâng hương các vua Hùng - Ảnh: Báo điện tử VOV
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Dòng người chen chúc nhau, tay xách nách mang tranh thủ di chuyển lên viếng lễ Đền Hùng - Ảnh: Báo điện tử VOV

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người đổ về đây không đông như mọi năm nhưng ước tính có đến hàng vạn người từ khắp nơi đến dâng hương lễ Đền Hùng. Lường trước tình hình, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều chốt kiểm soát, phân luồng người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, Đoàn thanh niên tình nguyện phải tạo hai hàng rào mềm trước sân công quán để mở đường nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh tượng ùn tắc như sắp “vỡ trận” khi dòng người cố tình chen lấn nhau để di chuyển nhanh lên các đền thờ.

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Dòng người ken đặc, nối đuôi nhau lên đền thờ các vua Hùng - Ảnh: Báo điện tử VOV
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Trẻ nhỏ mệt mỏi bật khóc khi phải theo cha mẹ chen lấn giữa đám đông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
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Lực lượng chức năng liên tục thông báo yêu cầu người dân chấp hành đúng quy định - Ảnh: Báo điện tử VOV
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Toàn cảnh dòng người đổ về lễ Đền Hùng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
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Người dân tranh thủ tìm bóng mát nghỉ ngơi khi đi viếng lễ Đền Hùng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Do số lượng người đổ về quá đông, có những lúc nhiều người tập trung một chỗ gây ra tình trạng hỗn loạn vì ai cũng có tâm lý muốn vào bên trong dâng hương. Lực lượng chức năng phải phát loa liên tục yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định, xếp hàng theo lượt để việc hành lễ diễn ra theo trật tự.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Biển người tay xách nách mang, chen chúc thoát khỏi dòng người ken đặc ở đền Hùng - Ảnh 8
Ở khu vực đền các vua Hùng luôn trong tình trạng đông đúc người dân và du khách - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Giỗ Tổ Hùng Vương: Biển người tay xách nách mang, chen chúc thoát khỏi dòng người ken đặc ở đền Hùng - Ảnh 9
Theo Tuổi Trẻ, trong ngày 20/4 đã có khoảng 15.000 người đến lễ đền Hùng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã khảo sát và xây dựng phương án bảo vệ an ninh trong suốt thời gian diễn ra lễ giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân đến tham quan, dân hương trên các đền Tổ để tránh xảy ra tình trạng quá tải gây mất an toàn.

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