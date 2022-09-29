Đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam thầy dạy bơi nhiều lần xâm hại tình dục trẻ em

Xã hội 29/09/2022 09:47

Cơ quan công an xác định quá trình dạy bơi cho một số bé gái tại bể bơi của gia đình, Đ. đã có hành vi xâm hại đối với các nạn nhân.

Theo thông tin từ Zingnews, cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Đ. (SN 1986) trú tại thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Hiếp dâm" người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đ. là cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Gia đình Đ. cư trú tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch và có xây bể bơi riêng. Cuối tuần, Đ. thường về nhà và nhận dạy bơi cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam thầy dạy bơi nhiều lần xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 1
Đối tượng Đ. xây bể bơi riêng tại nhà và nhận dạy trẻ em vào cuối tuần - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ VTC news, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, khi thực hiện dạy bơi, Đ. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với một số cháu bé học bơi. Trong các ngày 11, 15/9/2022, một số gia đình có nạn nhân bị xâm hại tình dục khi đi học bơi đã tố giác hành vi của Đ. tới Công an huyện Lập Thạch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lập Thạch quyết định khởi tố, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam Vũ Trọng Đ.

Trước đó, ngày 15/9, Công an huyện Lập Thạch cho biết đã đưa 5 cháu nhỏ đi giám định pháp y sau khi Vũ Trọng Đ. bị tố cáo hiếp dâm một bé gái học bơi tại bể bơi của gia đình và thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại.

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