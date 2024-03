Ngày 27/3, Cục Trẻ em đã có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh bị bạo hành ở phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội).

Cụ thể, theo thông tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, báo cáo của UBND phường Việt Hưng và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Long Biên (TP Hà Nội) cho thấy, vào khoảng 16h ngày 17/3, cháu N.H.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng) bị cháu T.V.M. (16 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) dùng tay đấm vào vùng mặt bên trái, tại khu vực sân Bát Giác, Đình lệ Mật (phường Việt Hưng) khiến Đ. bị ngã.

Sau đó, cháu Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Đ. bị chấn thương sọ não nặng, thở oxy và nguy kịch.

Nam sinh bị đánh đến mức nguy kịch - Ảnh: Dân Trí

Nguyên nhân xảy ra sự việc, theo thông tin từ cháu N.V.K. (12 tuổi), Đ. yêu cầu K. ra đánh một người đang đỗ xe đạp điện tại khu vực Đình Lệ Mật. Do không quen biết nên K. không làm theo và bị Đ. vật ra, sau đó ngồi lên bụng rồi tát. Khi bị đánh, K. chạy về gọi anh là T.V.M. ra xử lý Đ. thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện cháu Đ. đã được gia đình đưa về Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ để duy trì sự sống. Còn T.V.M. và cháu T.V.K. lúc đầu bị tạm giam để điều tra, nhưng do là trẻ em nên đã được tại ngoại.

Cháu Đ. được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để duy trì sự sống - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Liên quan đến vụ việc trên, dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Mẹ của nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tiết lộ: 'Gia đình họ chỉ đến vài lần, họ cũng phó mặc và bảo chỉ lo được 70 triệu đồng' Tối ngày 27/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M. để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

